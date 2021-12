നമുക്കെല്ലാം ഒരോ വെര്‍ച്വല്‍ കഥാപാത്രങ്ങളായി പ്രവേശിക്കാനും ഇടപഴകാനും സാധിക്കുന്ന വിര്‍ച്വല്‍ ലോകമാണ് മെറ്റാവേഴ്‌സ് എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ആശയത്തിലൂന്നിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഫെയ്സ്ബുക്ക് മെറ്റ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചത്.

മെറ്റാവേഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്കുള്ള മെറ്റായുടെ ആദ്യ സംരംഭങ്ങളിലൊന്നാണ് ഹൊറൈസണ്‍ വേള്‍ഡ്. വി.ആര്‍. ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ 20 പേര്‍ക്ക് ഒരേ സമയം ഹൊറൈസണ്‍ വേള്‍ഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അടുത്തിടെയാണ് ഹൊറൈസണ്‍ വേള്‍ഡ്‌സിലേക്ക് ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചത്.

എന്നാല്‍, മെറ്റാവേഴ്‌സിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ, ഒരു പക്ഷെ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ഏറെ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഒരു പ്രശ്‌നം നേരിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഫെയ്സ്ബുക്ക്. ഹൊറൈസണ്‍ വേള്‍ഡിനുള്ളില്‍വെച്ച് തന്നെ ആരോ ദുരുദ്ദേശ്യത്തോടെ സ്പര്‍ശിച്ചുവെന്ന പരാതിയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു യുവതി. ഹൊറൈസണ്‍ വേള്‍ഡിന്റെ ബീറ്റാ ടെസ്റ്റിങ് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിലാണ് യുവതി താന്‍ നേരിട്ട പ്രശ്‌നം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഡിസംബര്‍ ഒന്നിന് ഫെയ്സ്ബുക്ക് തന്നെയാണ് ഈ വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്.

'സാധാരണ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ ലൈംഗിക അതിക്രമം ഒരു തമാശയല്ല, എന്നാല്‍, അതിലേക്ക് വെര്‍ച്വല്‍ റിയാലിറ്റി കൂടി വരുമ്പോള്‍ സംഭവം കൂടുതല്‍ തീവ്രമാകുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി എന്നെ ഒരാള്‍ സ്പര്‍ശിച്ചു. മാത്രവുമല്ല, ഈ പെരുമാറ്റത്തെ പിന്തുണച്ച മറ്റ് ആളുകളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു.' യുവതി പറഞ്ഞു.

സംഭവം നിര്‍ഭാഗ്യകരമായിപ്പോയി എന്നാണ് ഹൊറാസണ്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിവേക് ശര്‍മ ദി വെര്‍ജിനോട് പറഞ്ഞു. അതേസമയം, ബീറ്റാ യൂസറായ യുവതി ഹൊറൈസണ്‍ വേള്‍ഡ്‌സിലെ തങ്ങളുമായി സംവദിക്കുന്നവരെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഉള്‍പ്പടെയുള്ള സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍, ഇത് ആദ്യ സംഭവവുമല്ല. 2016-ല്‍ സമാനമായ അനുഭവം ഒരു ഗെയിമര്‍ക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു. സോംബികളെ അമ്പെയ്ത് കൊല്ലുന്ന ക്വിവിര്‍ (Quivir) എന്ന ഗെയിമില്‍ ഒരാള്‍ വിര്‍ച്വല്‍ ആയി തന്റെ മാറിടങ്ങളില്‍ സ്പർശിച്ചുവെന്നാണ് ജോര്‍ദന്‍ ബെലാമിര്‍ എന്ന യുവതി അന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

എന്തായാലും സംഭവം വെര്‍ച്വല്‍ റിയാലിറ്റിയില്‍ അധിഷ്ടിതമായ മെറ്റാവേഴ്‌സ് സാങ്കേതിക വിദ്യകളില്‍ ഭാവിയില്‍ നേരിട്ടേക്കാവുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളിലൊന്നിന്റെ സൂചനയാണിതെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. വെര്‍ച്വല്‍ റിയാലിറ്റി യഥാര്‍ത്ഥമായി മാറുമ്പോള്‍ അതിലെ വിഷമയമായ സ്വഭാവവും യഥാര്‍ത്ഥമാണെന്ന് വിദഗ്ദര്‍ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്.

