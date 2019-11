ന്യൂഡല്‍ഹി: വാട്‌സ്ആപ്പിലെ വീഡിയോ ഫയലുകള്‍ വഴി വൈറസുകള്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണുകളിലെത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കാന്‍ പുതിയ പതിപ്പിലേക്ക് അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്യാന്‍ കേന്ദ്ര സൈബര്‍ സുരക്ഷാ ഏജന്‍സിയായ സെര്‍ട്-ഇന്‍ നിര്‍ദേശം. എം.പി4 വീഡിയോ ഫയലുകള്‍ വഴി വൈറസുകള്‍ കടത്തിവിട്ട് മൊബൈലില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വകാര്യ വിവരങ്ങള്‍ കടത്തുന്ന സംഭവങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇത്.

ലോകത്താകെ ചര്‍ച്ചയായ പെഗാസസ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് വീഡിയോ ഫയലുകള്‍ വഴി ദുഷ്ടപ്രോഗ്രാമുകള്‍ (മാല്‍വേര്‍) കടത്തിവിടുന്ന സംഭവങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഈ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നത്.

ഇസ്രയേലി കമ്പനിയായ എന്‍എസ്ഒ നിര്‍മിച്ച പെഗാസസ് എന്ന ദുഷ്ടപ്രോഗ്രാം വാട്‌സ്ആപ്പ് കോളിങ് സംവിധാനത്തിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ 1400 ലേറെ പേരുടെ വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തിയ സംഭവം ഈയിടെയാണ് വന്‍ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചത്.

വീഡിയോ ഷെയറിങ് സംവിധാനത്തിലെ സാങ്കേതിക പിഴവ് മൂലമാണ് ഹാക്കര്‍മാര്‍ക്ക് മാര്‍വേര്‍ കടത്തിവിടാന്‍ കഴിയുന്നത് എന്നാണ് വിദഗ്ധര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. വാട്‌സ്ആപ്പിലെ ഓട്ടോ ഡൗണ്‍ലോഡ് ഒഴിവാക്കുന്നതുള്‍പ്പെടെയുള്ള മുന്‍കരുതല്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധര്‍ നേരത്തേ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു.

