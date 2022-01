ന്യൂഡല്‍ഹി: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങള്‍ക്കായി വാട്‌സാപ്പ് വഴി ബള്‍ക്ക് മെസേജുകള്‍ അയക്കുന്നതിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി വാട്‌സാപ്പ്. രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളും, സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളും വാട്‌സാപ്പ് എപിഐ ടൂളുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളിലേക്ക് പ്രചാരണ സന്ദേശങ്ങള്‍ വ്യാപകമായി അയക്കുന്നതിനെതിരെയാണ് നടപടി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഐഎഎന്‍എസ് വാര്‍ത്ത നല്‍കിയിരുന്നു.

ഒരു സന്ദേശത്തിന് എട്ട് പൈസ മുതല്‍ പത്ത് പൈസ വരെ നിരക്കിലാണ് നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളിലേക്ക് സന്ദേശമയക്കാന്‍ വാട്‌സാപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷന്‍ പ്രോഗ്രാമിങ് ഇന്റര്‍ഫേയ്‌സ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ പാര്‍ട്ടികളും സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം നടത്തുന്നത്.

വാട്‌സാപ്പ് വഴിയുള്ള വ്യാജ സന്ദേശ പ്രചാരണങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്ന സന്ദേശങ്ങളും തടയുന്നതിനായി നിശ്ചിത എണ്ണത്തില്‍ കൂടുതല്‍ സന്ദേശങ്ങള്‍ ഒരേ സമയം അയക്കുന്നതിന് കമ്പനി വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇത് കൂടാതെ വാട്‌സാപ്പ് ബ്രോഡ് കാസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിലും ഗ്രൂപ്പുകളിലും അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 256 ആക്കി നിജപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഗ്രൂപ്പുകളും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ലിസ്റ്റുകളും ഇല്ലാതെ തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകളിലേക്ക് സന്ദേശങ്ങള്‍ അയക്കാന്‍ വാട്‌സാപ്പ് എപിഐ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ സാധിക്കും. ബോട്ടുകള്‍, ഓട്ടോമേറ്റഡ് സ്‌ക്രിപ്റ്റുകള്‍,അല്‍ഗൊരിതങ്ങള്‍ എന്നിവ തയ്യാറാക്കിയാണ് സാങ്കേതിക വിദഗ്ദരുടെ സഹായത്തോടെ ഇത് സാധ്യമാവുന്നത്. ഈ സേവനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന സംഘങ്ങളും ഇന്ന് രാജ്യത്തുടനീളം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

ഓട്ടോമേറ്റഡ് ബള്‍ക്ക് മെസേജിങ് നടത്തുന്ന അക്കൗണ്ടുകള്‍ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി വാട്‌സാപ്പിന് 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായ മെച്ചപ്പെട്ട സ്പാം ഡിറ്റക്ഷന്‍ സാങ്കേതിക വിദ്യയുണ്ടെന്ന് വാട്‌സാപ്പ് വക്താവ് പറഞ്ഞു. ഇത്തരം അക്കൗണ്ടുകളെ വാട്‌സാപ്പില്‍ നിന്ന് വിലക്കുകയും ചെയ്യും.

ഓട്ടോമേറ്റഡ് ബള്‍ക്ക് മെസേജ് അയക്കുന്നതിനായി വാട്‌സാപ്പ് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് 2019 ല്‍ കമ്പനി പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ അത്തരം ബള്‍ക്ക് മെസേജിങ് സംവിധാനങ്ങള്‍ വീണ്ടും രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

പഞ്ചാബ്, ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഗോവ, മണിപ്പൂര്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് വാട്‌സാപ്പ് വഴിയുള്ള പ്രചാരണം ശക്തമായത്. പൊതു റാലികള്‍ക്കും ജാഥകള്‍ക്കും കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയതിനും പാര്‍ട്ടികളെ മറ്റ് പ്രചാരണ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്താന്‍ പ്രേരകമായിട്ടുണ്ട്.

വോട്ടാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങള്‍ മാത്രമല്ല എതിര്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുന്നതും പൊതുവിഷയങ്ങളിലും മറ്റ് പ്രശ്‌നങ്ങളിലും തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ വിവരങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങള്‍ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടാനിടയുണ്ട്. അനുവദനീയമല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങള്‍ നിയമവിരുദ്ധവുമാണ്.

ഫെബ്രുവരി പത്ത് മുതല്‍ ഏഴ് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. മാര്‍ച്ച് പത്തിനാണ് വോട്ടെണ്ണല്‍.

