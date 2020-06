ഈ മാര്‍ച്ചിലാണ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഫാക്റ്റ് ചെക്കിംഗ് നെറ്റ്വര്‍ക്ക് (ഐഎഫ്സിഎന്‍) ഒരു വാട്ട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റ്‌ബോട്ട് ആരംഭിച്ചത്. ഈ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റ്‌ബോട്ട് ഇപ്പോള്‍ ഹിന്ദി ഭാഷയിലും ലഭ്യമാണ്.

വാട്‌സാപ്പില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന കോവിഡ്-19 നെ കുറിച്ചുള്ള വ്യാജ വാര്‍ത്തകള്‍ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ഈ വാട്‌സാപ്പ് ചാറ്റ് ബോട്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം. വൈറസിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കാന്‍ ഇതുവഴി ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് സാധിക്കും. ഇംഗ്ലീഷ്, സ്പാനിഷ് ഭാഷകളില്‍ ഈ സേവനം ലഭ്യമാണ്. ഭാവയില്‍ പോര്‍ചുഗീസ് പോലുള്ള ഭാഷകളിലും ചാറ്റ്‌ബോട്ട് ലഭിക്കും.

ഇന്ത്യയില്‍ മാത്രം 40 കോടിയിലധികം ഉപയോക്താക്കളാണ് വാട്‌സാപ്പിനുള്ളത്. അതില്‍ 44 ശതമാനം പേരും ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നവരാണ്. അതിനാലാണ് വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റ്‌ബോട്ട് ഹിന്ദിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഐഎഫ്സിഎന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു.

ചാറ്റ്‌ബോട്ട് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം

വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഉപയോക്താക്കള്‍ +1 (727) 2912606 എന്ന നമ്പര്‍ അവരുടെ ഫോണിലെ കോണ്‍ടാക്റ്റായി സേവ് ചെയ്യുക.

വാട്ട്സ്ആപ്പില്‍, ഈ നമ്പറിനായി ചാറ്റ് തുറന്ന് ' नमस्ते ' എന്ന വാക്ക് അയയ്ക്കുക.

' എന്ന വാക്ക് അയയ്ക്കുക. ചാറ്റ്‌ബോട്ട് സജീവമാക്കുകയും കോവിഡ് -19 ന്‍ സംബന്ധിച്ച വിവിധ വസ്തുതകള്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്യും.

ഇന്ത്യയില്‍ ഐഎഫ്സിഎന്നിന് 11 വസ്തുത പരിശോധിക്കുന്ന അംഗങ്ങളുണ്ട്, അതില്‍ ഏഴ് പേര്‍ അവരുടെ ഉള്ളടക്കം ഹിന്ദിയിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ജാഗ്രാന്‍ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വസ്തുതാ പരിശോധന യൂണിറ്റായ വിശ്വാസ് ന്യൂസാണ് വിവര്‍ത്തനം നടത്തുന്നത്. നിലവില്‍ കോവിഡ് -19 ല്‍ 250 ലധികം ഫാക്റ്റ് ചെക്കുകള്‍ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റ്‌ബോട്ടില്‍ ലഭ്യമാണ്. ഇംഗ്ലീഷ്, സ്പാനിഷ് ചാറ്റ്‌ബോട്ടുകള്‍ പോലെ ഇത് ദിവസവും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും.

