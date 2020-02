ടെലികോം, മാധ്യമ വ്യവസായങ്ങള്‍ക്കായി നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ഓണ്‍ലൈന്‍ ഉള്ളടക്കം നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് മേധാവി മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗ്. ജര്‍മനിയില്‍ നടന്ന മ്യൂണിച്ച് സെക്യൂരിറ്റി കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഓണ്‍ലൈന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇടപെടലുകളെ നേരിടാന്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ദോഷകരമായ ഉള്ളടക്കത്തിന് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പക്ഷെ അതിന് ഏത് ചട്ടക്കൂടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതാണ് പ്രശ്‌നം. നിലവില്‍ പത്രമാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടിയും ടെലികോം കമ്പനികള്‍ക്ക് വേണ്ടിയും രണ്ട് ചട്ടക്കൂടുകളുണ്ട്. ടെലികോമില്‍ വിവരങ്ങള്‍ നിങ്ങളിലൂടെയാണ് പോവുന്നത്. എന്നാല്‍ ഫോണിലൂടെ ആരെങ്കിലും ദോഷകരമായി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാല്‍ ആരും ടെലികോം കമ്പനിയെ ആരും ഉത്തരവാദിയാക്കാറില്ല.

എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കും ടെലികോം കമ്പനികള്‍ക്കും ഇടയിലായി ഞങ്ങളെ (സോഷ്യല്‍ മീഡിയ) കാണണമെന്നാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വ്യാജ വിവരങ്ങളുടെയും തെറ്റിദ്ധാരണ പടര്‍ത്തുന്ന സന്ദേശങ്ങളുടെയും പ്രചാരണം ഓണ്‍ലൈനില്‍ വ്യാപകമാവുന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക്, ട്വിറ്റര്‍, ഗൂഗിള്‍ പോലുള്ള കമ്പനികള്‍ വലിയ വിമര്‍ശനം നേരിടുന്നുണ്ട്. പല രാജ്യങ്ങളും ഓണ്‍ലൈന്‍ കമ്പനികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങള്‍ കര്‍ശനമാക്കിയതോടെ വ്യാജവാര്‍ത്തകളെയും ഉള്ളടക്കങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങള്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കമ്പനികള്‍.

