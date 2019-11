സാന്‍ഫ്രാന്‍സിസ്‌കോ: വാവേയുടെ ഹാര്‍മണി ഓഎസ് പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചാല്‍ അത് ഗൂഗിള്‍ പോലുള്ള കമ്പനികളെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ചൈനീസ് സ്മാര്‍ട്‌ഫോണ്‍ ബ്രാന്റായ വാവേയുടെ സി.ഇ.ഒ. റെന്‍ ഷെങ്‌ഫെയ് യുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. വാവേയ്ക്ക് അമേരിക്കയില്‍ വിലക്ക് തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

വാവേയ്ക്ക് അമേരിക്കന്‍ വിതരണക്കാരുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ആയില്ലെങ്കില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് പകരം വഴികള്‍ തേടേണ്ടതായി വരും. ആ പകരം സംവിധാനങ്ങള്‍ പാകതയിലെത്തിയാല്‍ പിന്നെ ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് ഉണ്ടാവാനിടയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികളുമായി കച്ചവടബന്ധമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കുമേലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്നാല്‍ അത് ക്രമേണ എതിരാളികളെ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുകയെന്ന് ഷെങ്‌ഫെയ് പറഞ്ഞു.

ഗൂഗിളിനൊരു പകരം സംവിധാനത്തിനായി വാവേ നിര്‍ബന്ധിതരായാല്‍ അത് അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികളെ മാത്രമാണ് ബാധിക്കുക. ഇത് എല്ലാവര്‍ക്കും സങ്കീര്‍ണമായ സമയമാണ്. അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികള്‍ക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നതെന്താണോ അത് പരിഗണിക്കാന്‍ അമേരിക്ക തയ്യാറാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ആന്‍ഡ്രോയിഡിന്റെ ലോകത്ത് മുന്നേറി ഒന്നാമതാവുന്നത് ഒരു പ്രശ്‌നമുള്ള കാര്യമല്ല. അതിന് അല്‍പ്പം സമയം വേണ്ടി വരുമെന്ന് മാത്രം.

അമേരിക്കന്‍ വിലക്കുകള്‍ തങ്ങളെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വാവേ അടുത്തിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ഗൂഗിള്‍ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് സേവനങ്ങളും പ്ലേ സ്റ്റോറും ജനപ്രിയ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും വാവേ ഫോണുകള്‍ക്ക് വിലക്കിയ സാഹചര്യത്തില്‍.

ഗൂഗിളിന് പകരം ഹാര്‍മണി ഓഎസ് വാവേ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. ഗൂഗിളുമായി വാവേയ്ക്ക് ശത്രുതയില്ല. പക്ഷെ അമേരിക്കന്‍ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കര്‍ശന നിലപാടിനെ തുടര്‍ന്ന് വാവേയ്ക്ക് നല്‍കിവന്നിരുന്ന ആന്‍ഡ്രോയിഡ് സേവനങ്ങള്‍ ഗൂഗിള്‍ അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആഗോള വിപണിയില്‍ രണ്ടാമതുള്ള വാവെയ്ക്ക് മേല്‍ വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തുന്നത് അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികളെ തന്നെയാണ് ബാധിക്കുകയെന്ന നിലപാടിലാണ് ഗൂഗിള്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള കമ്പനികള്‍.

