നാസയ്ക്ക് വേണ്ടി ദശാബ്ദത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുക നീക്കിവെക്കാന്‍ അമേരിക്ക. 2021 ല്‍ നാസയ്ക്ക് വേണ്ടി 2520 കോടി ഡോളര്‍ നീക്കിവെക്കാന്‍ വൈറ്റ് ഹൗസ് യു.എസ് കോണ്‍ഗ്രസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചന്ദ്രനിലേക്ക് വീണ്ടും മനുഷ്യനെ എത്തിക്കുക ചൊവ്വയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ അയക്കുക തുടങ്ങിയ ദൗത്യങ്ങള്‍ മുന്നില്‍ കണ്ടാണ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഈ നീക്കം.

ഇതോടെ ഒക്ടോബര്‍ ഒന്നിന് ആരംഭിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലേക്കുള്ള നാസയുടെ ബജറ്റ് 12 ശതമാനം വര്‍ധിക്കും. ഇതില്‍ പകുതിയോളം തുക ചാന്ദ്ര, ചൊവ്വാ ദൗത്യങ്ങള്‍ക്കാണ് ചെലവാക്കുക. ലൂണാര്‍ ലാൻഡറുകള്‍ നിര്‍മിക്കുക, റോബോട്ടിക് റോവറുകള്‍ നിര്‍മിക്കുക, വലിയ ഭാരം വഹിക്കുന്ന റോക്കറ്റുകള്‍ നിര്‍മിക്കുക, പുതിയ സ്‌പേസ് സ്യൂട്ടുകള്‍ വികസിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഈ ബജറ്റ് വിഹിതത്തിന് പിന്നിലുള്ളത്.

മനുഷ്യനെ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിലിറക്കിയ നാസ തുടര്‍ന്നിങ്ങോട്ട് ചൊവ്വയിലേക്ക് മനുഷ്യനെയെത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തില്‍ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരികയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷമാണ് 2024 ല്‍ മനുഷ്യനെ വീണ്ടും ചന്ദ്രനിലയക്കാനും അടുത്ത ദശാബ്ദത്തോടെ ചൊവ്വയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ എത്തിക്കാനുമുള്ള പദ്ധതികളാസൂത്രണം ചെയ്യാന്‍ ട്രംപ് ഭരണകൂടം നാസയോട് നിര്‍ദേശിച്ചത്.

1990 ന് ശേഷം ഇത്രയും വലിയ തുക നാസയ്ക്ക് വേണ്ടി നീക്കി വെക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യമാണ്. നാസ കോണ്‍ഗ്രസിന് അയച്ച ബ്ലൂപ്രിന്റ് അനുസരിച്ച് അടുത്ത അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ നാസയുടെ മൂണ്‍ റ്റു മാര്‍സ് ദൗത്യത്തിനായി 7110 കോടി ഡോളര്‍ ചെലവ് വരും.

പദ്ധതിയ്ക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന അഞ്ച് വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ബജറ്റ് നിരക്ക് ഉയരുമെന്നും 2023 ല്‍ അത് 2830 കോടി ഡോളര്‍ എന്ന നിരക്കില്‍ എത്തുമെന്നും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ചൊവ്വയിലേക്ക് റോബോട്ടിക് യാത്രകള്‍ നടത്തുന്നതിന് 52.9 കോടി ഡോളര്‍ ചെലവ് വരും.

അതേസമയം പ്രതിരോധത്തിനായി 2021 സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തേക്ക് 74000 കോടി ഡോളര്‍ ബജറ്റ് നീക്കിവെക്കാനാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം നിര്‍ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കന്‍ വ്യോമസേനയ്ക്ക് കീഴില്‍ ഡിസംബര്‍ 20 ന് തുടക്കമിട്ട യുഎസ് സ്‌പേസ് ഫോഴ്‌സിന് 1540 കോടി ഡോളര്‍ നീക്കിവെച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

