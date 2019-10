വാഷിങ്ടൺ: ചൈനീസ് ആപ്ലിക്കേഷനായ ഹ്രസ്വ വീഡിയോ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ടിക് ടോക്ക് ഉയര്‍ത്തുന്ന ദേശീയ സുരക്ഷാ ഭീഷണികളെ കുറിച്ച അന്വേഷിക്കണമെന്ന് രണ്ട് മുതിര്‍ന്ന അമേരിക്കന്‍ സെനറ്റര്‍മാര്‍ ഭരണകൂടത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ടിക് ടോക്ക് ചൈനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചാരവൃത്തി നടത്തുന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം.

ആഗോളതലത്തില്‍ 50 കോടി ഉപയോക്താക്കളുള്ള ടിക് ടോക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ടുവര്‍ഷത്തിനിടെയാണ് ലോകശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയത്. 60 സെക്കന്റ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ഹ്രസ്വ വീഡിയോകള്‍ പങ്കുവെക്കാന്‍ അനുവദിക്കുന്ന ടിക് ടോക്ക് അടുത്തിടെ ഡൗണ്‍ലോഡുകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനേയും ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമിനേയും മറികടന്നിരുന്നു.

ദേശീയ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം ആക്ടിങ് ഡയറക്ടര്‍ ജോസഫ് മഗ്വയറിനുള്ള കത്തില്‍ സെനറ്റിലെ ഡെമോക്രാറ്റ് നേതാവായ ചക്ക് ഷമ്മറും റിപ്ലബ്ലിക്കന്‍ സെനറ്ററായ ടോം കോട്ടനുമാണ് ടിക് ടോക്ക് ഉടമ ബൈറ്റ്ഡാന്‍സ് ചൈനീസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ക്ക് ഉപഭോക്തൃ വിവരങ്ങള്‍ കൈമാറാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരായേക്കുമെന്ന ആശങ്ക ഉയര്‍ത്തി.

ഇത് ഉപയോക്താക്കളുടെ ഫോണുകളിലേക്കും കംപ്യൂട്ടറുകളിലേക്കും പിന്‍വാതില്‍ പ്രവേശനം അനുവദിക്കുമെന്നും ഇവര്‍ ആരോപിക്കുന്നു. ചൈനീസ് സ്മാര്‍ട്‌ഫോണ്‍ ബ്രാന്റായ വാവേയ്ക്ക് എതിരെയും ഇതേ ആരോപണങ്ങളാണ് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്.

അമേരിക്കയില്‍ മാത്രം 11 കോടിയിലധികം പേര്‍ ടിക് ടോക്ക് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മള്‍ക്ക് അവഗണിക്കാന്‍ കഴിയാത്തവിധം ചാരവൃത്തി ഭീഷണി നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ പരിശോധിക്കണമെന്നും അവര്‍ കത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുടെ ഭരണകൂടം രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ക്ക് വിവരങ്ങള്‍ കൈമാറാന്‍ കമ്പനിയെ നിര്‍ബന്ധിച്ചേക്കാം. ഉപയോക്താക്കളില്‍ നിന്നും ടിക് ടോക്ക് ഗണ്യമായ അളവില്‍ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഭീഷണിയാണ്. അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ സ്വാധീനിക്കാനും ടിക് ടോക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയേക്കാമെന്നും സെനറ്റര്‍മാര്‍ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്.

എന്നാല്‍ ചൈനയോട് അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിശദീകരണമാണ് ഈ ആരോപണത്തിന് ടിക് ടോക്ക് നല്‍കുന്നത്. ചൈനീസ് സര്‍ക്കാര്‍ ഉള്‍പ്പടെ ഒരു വിദേശ ഭരണകൂടവും ഞങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ലെന്ന് ടിക് ടോക്ക് പറഞ്ഞു. ചൈനയ്ക്ക് പുറത്താണ് കമ്പനിയുടെ ഡേറ്റാ സെന്ററുകളുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഡേറ്റ ഒന്നും ചൈനീസ് നിയമത്തിന്റെ പരിധിയില്‍ വരുന്നില്ല. ചൈനീസ് വിരുദ്ധമായ ഉള്ളടക്കങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യുന്നുവെന്ന ആരോപണവും ടിക് ടോക്ക് നിഷേധിച്ചു.

ഇന്ത്യയിലും ടിക് ടോക്ക് സമാനമായ ആരോപണം നേരിട്ടിരുന്നു. നിരോധനവും നേരിടേണ്ടി വന്നു. എന്നാല്‍ പ്രാദേശികമായി വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നതുള്‍പ്പെടെയുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ നിബന്ധനകള്‍ അംഗീകരിച്ചതിനാല്‍ ടിക് ടോക്കിന് ഇന്ത്യയില്‍ തുടര്‍ന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ അനുമതി ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. ടിക് ടോക്ക് ഉപയോക്താക്കളില്‍ വലിയൊരു വിഭാഗം ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ളവരാണ്.

