ബെയ്ജിങ്: സെമികണ്ടക്ടര്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ ചൈനീസ് കമ്പനിയായ വാവേയ്ക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാന്‍ പുതിയ കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ചൈന. ഇത് യുക്തിരഹിതമായ അടിച്ചമര്‍ത്തലാണെന്ന് ചൈന ആരോപിച്ചു.

ആഗോള നിര്‍മാണ, വിതരണ, മൂല്യശൃംഖലയെ തകര്‍ക്കുന്ന നീക്കമാണ് ഇതെന്ന് ചൈന പറഞ്ഞു. ചൈനീസ് കമ്പനികളുടെ നിയമപരമായ അവകാശങ്ങളും താല്‍പ്പര്യങ്ങളും ചൈന ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുമെന്നും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. വാവേയ്ക്കും മറ്റ് ചൈനീസ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും എതിരെ അമേരിക്ക ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്ന യുക്തിരഹിതമായ അടിച്ചമര്‍ത്തല്‍ ഉടന്‍ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ചിപ്പ് രൂപകല്‍പനയ്ക്ക് അമേരിക്കന്‍ സാങ്കേതിക വിദ്യയും സോഫ്റ്റ്‌വെയറും ഉപയോഗിക്കുന്ന സെമികണ്ടക്ടര്‍ നിര്‍മാണ കമ്പനികള്‍ അമേരിക്കന്‍ ഭരണകൂടത്തിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ വാവേയ്ക്ക് ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ നല്‍കരുതെന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ പുതിയ നിയമം. ഇതുവഴി ഭൂരിഭാഗം കംപ്യൂട്ടര്‍, ഫോണ്‍ ഉപകരണങ്ങളുടെയും നട്ടെല്ലായ അമേരിക്കന്‍ നിര്‍മിത സെമികണ്ടക്ടറുകള്‍ വാവേയ്ക്ക് ലഭിക്കാതാവും. ഇതുവഴി വാവേയ്ക്ക് ചിപ്പ് നിര്‍മിച്ചുകൊടുക്കുന്ന തായ്വാനീസ് ചിപ്പ് നിര്‍മാതാക്കളായ ടിഎസ്എംസിയുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടും.

അതേസമയം വാവേയ്ക്കുമേലുള്ള കടുത്ത സമ്മര്‍ദ്ദത്തിന് ചൈന തിരിച്ചടി നല്‍കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണെന്നാണ് ഗ്ലോബല്‍ ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആപ്പിള്‍, ക്വാല്‍കോം, സിസ്‌കോ, ബോയിങ് പോലുള്ള കമ്പനികളെ ചൈന ലക്ഷ്യമിട്ടേക്കും. കൂടാതെ ചിപ്പുകള്‍ ആഭ്യന്തരതലത്തില്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ വാവേയും മറ്റ് ചൈനീസ് കമ്പനികളും ശ്രമം ഊര്‍ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അമേരിക്കന്‍ സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍ നിയമവിരുദ്ധ കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് വാവേയ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് അമേരിക്കന്‍ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആരോപണം. പുതിയ നിയമം അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികളെ മാത്രമല്ല അമേരിക്കന്‍ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ കമ്പനികളേയും വാവേയുമായുള്ള വ്യാപാര ബന്ധത്തില്‍ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

