വാഷിങ്ടണ്‍: അമേരിക്കയും ടിക് ടോക്ക് ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ചൈനീസ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ നിരോധിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് എന്ന് യുഎസ് സ്‌റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപിയോ പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യം വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് തങ്ങള്‍ കാണുന്നതെന്നും ഫോക്‌സ് ന്യൂസിന് നല്‍കിയ ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍ പോംപിയോ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യ ഇതിനോടകം 59 ചൈനീസ് മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ നിരോധിച്ചുകഴിഞ്ഞു. രാജ്യസുരക്ഷ, പ്രതിരോധം എന്നിവയ്ക്ക് തടസം നില്‍ക്കുന്നതിന് ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ വഴി തുറന്നുവെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിനും അഖണ്ഡതയ്ക്കും വിഘാതമാവുന്നുവെന്നും കാണിച്ചാണ് ആപ്പുകള്‍ നിരോധിച്ചത്.

നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങള്‍ ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ കൈവശം എത്തുന്നത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ചൈനീസ് ആപ്പുകള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പോംപിയോ പറഞ്ഞു.

അമേരിക്കയില്‍ പ്രചാരം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടിക് ടോക്ക് പോംപിയോയുടെ പ്രസ്താവനയോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ചൈനീസ് കമ്പനിയായ ബൈറ്റ്ഡാന്‍സിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ടിക് ടോക്ക് ഇതിനോടകം അമേരിക്കന്‍ നേതാക്കളുടെ വിമര്‍ശനത്തിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ചൈനീസ് ബന്ധം രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണെന്ന് ഇവര്‍ വിലയിരുത്തുന്നു.

ചൈനീസ് ആപ്പുകള്‍ നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനത്തിന് നേരത്തെ പോംപിയോ പിന്തുണ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇത് രാജ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക് ശക്തിപകരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

