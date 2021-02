സച്ചിനെ അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ട്വിറ്റര്‍ ഉപയോക്താക്കളുടെ പൊങ്കാല സഹിക്കേണ്ട വന്നയാളാണ് ടെന്നീസ് താരമായ മരിയ ഷറപ്പോവ. സച്ചിനെ അറിയില്ലെന്ന മറുപടിയില്‍ മലയാളികളുടെയാകെ പരിഹാസമേല്‍ക്കേണ്ടിവന്നയാളാണ് 1983 എന്ന സിനിമയിലെ സുശീലയെന്ന് കഥാപാത്രം.

ഈ രണ്ട് പേരും ശരിയായിരുന്നുവെന്ന് മാറ്റിപ്പറയുകയാണ് ട്വിറ്ററിലെ ഒരു പക്ഷം.

കര്‍ഷകസമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള നിരവധി പ്രമുഖര്‍ രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് സച്ചിന്‍ തെണ്ടുൽക്കര്‍ ഉള്‍പ്പടെ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള പ്രമുഖര്‍ അവരെ വിമര്‍ശിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്.

India’s sovereignty cannot be compromised. External forces can be spectators but not participants.

Indians know India and should decide for India. Let's remain united as a nation.#IndiaTogether #IndiaAgainstPropaganda