ന്യൂയോർക്ക്: പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ട്വീറ്റുകൾ പിന്നീട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കുമെന്ന് ട്വിറ്റർ ഉപയോക്താക്കള്‍ ഏറെ നാളായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഇത്രയും കാലമായി അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ട്വിറ്റർ വിമുഖത പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഇപ്പോഴാകട്ടെ ഒരേയൊരു നിബന്ധന പാലിക്കുകയാണെങ്കില്‍ എഡിറ്റ് ബട്ടൺ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് ട്വിറ്റർ അറിയിക്കുന്നു. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ കൊടുംപിരി കൊണ്ടിരിക്കവേ എല്ലാവരും ഫേസ് മാസ്ക് ധരിക്കുകയാണെങ്കില്‍ തങ്ങൾ ട്വിറ്ററിൽ എഡിറ്റ് ബട്ടൺ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാമെന്നാണ് ട്വിറ്റർ അറിയിച്ചത്. എല്ലാവരും എന്നാൽ എല്ലാവരും തന്നെയെന്നാണ് ട്വിറ്റർ പിന്നീട് മറ്റൊരു ട്വീറ്റിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു.

You can have an edit button when everyone wears a mask — Twitter (@Twitter) July 2, 2020

തമാശരൂപേണയാണ് ട്വിറ്റർ ഇക്കാര്യം ട്വീറ്റ് ചെയ്തതെങ്കിലും നിരവധി ആളുകളാണ് ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചത്. എന്നാൽ ട്വിറ്ററിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെ ചിലർ വിമർശിച്ച് രംഗത്ത് വന്നു. മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളിൽ ട്വിറ്റർ പക്ഷം ചേരുന്നുവെന്നാണ് ഇവരുടെ വിമർശനം. മറ്റ് ചിലരാകട്ടെ എഡിറ്റ് ബട്ടണിന്റെ ആവശ്യകത വ്യക്തമാക്കാനായി മനഃപൂർവം അക്ഷരത്തെറ്റുകളുള്ള കമന്റുകളാണ് ഇതിന് മറുപടിയായി ഇട്ടത്.

ഫേസ് മാസ്ക് വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന ചർച്ചകളാണ് ട്വിറ്റർ ഉപയോക്താക്കൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അമേരിക്കയിലാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ ഉയർന്നുവന്നത്. പൊതുഇടങ്ങളില്‍ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് നിർബന്ധമാക്കുന്ന ഉത്തരവുകൾക്കെതിരെ ആളുകൾ പലവിധത്തിലാണ് പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ട്വിറ്ററിൽ ചർച്ചകൾ നടന്നത്.

തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിക്കപ്പെടാൻ ഇടയാക്കിയേക്കാമെന്നതിനാൽ എഡിറ്റ് ബട്ടൺ അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്നാണ് ട്വിറ്റർ മുൻകാലങ്ങളിൽ എടുത്തിരുന്ന നിലപാട്. അത് ഇക്കൊല്ലം ആദ്യം കമ്പനി സിഇഒ ജാക് ദോർസെ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

