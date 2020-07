ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടുകള്‍ക്ക് നേരെയുണ്ടായ സൈബര്‍ ആക്രമണം സംബന്ധിച്ച് കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ട് ട്വിറ്റര്‍. 130-ഓളം അക്കൗണ്ടുകള്‍ക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണം നടന്നത് എന്ന് ട്വിറ്റര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ട്വിറ്ററിന്റെ ആഭ്യന്ത്ര സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം കൈക്കലാക്കിയാണ് ട്വിറ്ററില്‍ ഏറെ ആരാധകരുള്ള അക്കൗണ്ടുകള്‍ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് സൈബറാക്രമണം നടന്നത്.

മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്ഥാപകന്‍ ബില്‍ ഗേറ്റ്‌സ്, മുന്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ബരാക്ക് ഒബാമ, ടെസ്ല മേധാവി ഇലോണ്‍ മസ്‌ക്, ആമസോണ്‍ മേധാവി ജെഫ് ബെസോസ്, പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി ജോ ബൈഡെന്‍, ടെലിവിഷന്‍ താരമായ കിം കര്‍ദാഷിയാന്‍ എന്നിവരുള്‍പ്പടെ നിരവധി പ്രമുഖരുടെ അക്കൗണ്ടുകള്‍ ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.

എന്നാല്‍ അക്കൗണ്ടുകളുടെ ചെറിയ 'സബ് സെറ്റിന്റെ' നിയന്ത്രണം മാത്രം കൈക്കലാക്കാനെ ഹാക്കര്‍മാര്‍ത്ത് സാധിച്ചുള്ളൂ എന്ന് ട്വിറ്റര്‍ പ്രസ്താവനിയല്‍ പറഞ്ഞു. അക്കൗണ്ട് ഉടമകളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങള്‍ കൈക്കലാക്കാന്‍ ഹാക്കര്‍മാര്‍ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് വരികയാണെന്നും ട്വിറ്റര്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം അമേരിക്കയിലെ ഫെഡറല്‍ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്റെ (എഫ്ബിഐ) സാന്‍ഫ്രാന്‍സിസ്‌കോ ഡിവിഷന്‍ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടുകള്‍ക്ക് നേരെയുണ്ടായ സൈബറാക്രമണത്തില്‍ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാഷിങ്ടണിലെ ജനപ്രതിനിധികളും ഇതില്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പടുന്നുണ്ട്.

ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി തട്ടിപ്പുകാരാണ് ഹാക്കിങിന് പിന്നിലെന്നാണ് കണ്ടെത്തല്‍. ഒരു ലക്ഷം ഡോളര്‍ വരെ അവര്‍ക്ക് കൈക്കലാക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.

Content Highlights: Twitter said about 130 accounts were targeted in cyber attack