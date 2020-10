അമേരിക്കന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ട്വിറ്റര്‍ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാന്‍ കര്‍ശന നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ച് കമ്പനി. തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യാനും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയെയും ഫലത്തെയും അട്ടിമറിക്കുന്ന ഇടപെടലുകള്‍ തടയുകയുമാണ് ട്വിറ്ററിന്റെ ലക്ഷ്യം.

അടുത്തയാഴ്ചമുതല്‍ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കമാണെന്ന് 'ലേബല്‍' ചെയ്യപ്പെട്ട ട്വീറ്റുകള്‍ റീട്വീറ്റ് ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുമെന്നും ശരിയായ വിവരങ്ങളിലേക്ക് വഴികാട്ടുമെന്നും ട്വിറ്റര്‍ ഒരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റില്‍ പറഞ്ഞു.

സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള അമേരിക്കന്‍ രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖരില്‍ നിന്നും അമേരിക്കയില്‍ നിന്നുള്ള ഒരുലക്ഷത്തിലേറെ ഫോളോവര്‍മാരുള്ളതോ നല്ലരീതിയില്‍ ഇടപെടല്‍ നടക്കുന്നതോ ആയ അക്കൗണ്ടുകളില്‍ നിന്നുമുള്ള തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങളടങ്ങുന്ന ട്വീറ്റുകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ നല്‍കുമെന്നും ട്വിറ്റര്‍ പറഞ്ഞു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ആഴ്ചയില്‍ ട്വീറ്റുകളുടെ പ്രചാരം വേഗത നിയന്ത്രിക്കും. ആഗോള ട്വിറ്റര്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ റീട്വീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ അവരുടെ സ്വന്തം അഭിപ്രായം കൂടി പങ്കുവെക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിക്കും.

മറ്റുള്ളവര്‍ ലൈക്ക് ചെയ്ത ട്വീറ്റുകള്‍ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നിര്‍ത്തിവെക്കും. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയുള്ള റെക്കമെന്റേഷനുകള്‍ നിര്‍ത്തിവെക്കുമെന്നും ട്വിറ്റര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ വഴിയുണ്ടായ വിദേശ ഇടപെടലുകളും തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ട്വിറ്റര്‍, ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ഉള്‍പ്പടെയുള്ള കമ്പനികളെ നിയമക്കുരുക്കിലാക്കിയിരുന്നു. ഇത്തവണ അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കമ്പനികള്‍.

Content Highlights: twitter more restrictions and labels ahead of us election