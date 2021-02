പലപ്പോഴും ഭരണകൂട നീക്കങ്ങളെ ഭയക്കാതെ നില്‍ക്കുന്നയാളാണ് ട്വിറ്റര്‍ മേധാവി ജാക്ക് ഡോര്‍സി. ഇന്ത്യയില്‍ കര്‍ഷകര്‍ നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭ സമരങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കങ്ങളെ അപലപിച്ച് ആഭ്യന്തര, അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കിടയാക്കിയ പ്രധാന മാധ്യമമാണ് ട്വിറ്റര്‍.

കര്‍ഷക സമരത്തെ പിന്തുണച്ച് പോപ് ഗായിക റിഹാന, പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തക ഗ്രെറ്റ തുന്‍ബെ എന്നിവരുടെതുള്‍പ്പടെയുള്ള ട്വീറ്റുകള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തലത്തില്‍ അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിക്കുകയും ഇത് ആസൂത്രിതമായ നീക്കമെന്നാരോപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസരത്തില്‍, കര്‍ഷക സമരത്തിന് പിന്തുണയറിയിച്ച ട്വീറ്റുകള്‍ക്ക് ലൈക്ക് അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജാക്ക് ഡോര്‍സി.

കര്‍ഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്തുണയും പ്രചോദനവും നല്‍കിയതിന് താല്‍കാലികമായി പിന്‍വലിച്ച അക്കൗണ്ടുകള്‍ വീണ്ടും സജീവമാകാന്‍ അനുവാദം നല്‍കിയതിനും കര്‍ഷക പ്രക്ഷോഭത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഹാഷ്ടാഗുകളും ട്വീറ്റുകളും നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം പരിഗണിക്കാത്തതിനും ഇതിനകംതന്നെ സര്‍ക്കാരിന്റെ എതിര്‍പ്പ് നേടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡോര്‍സി.

Rihanna has the Indian government shook. Who needs an album when you can uplift the oppressed??



We love to see it! #FarmersProstest pic.twitter.com/pwcJD1M8N3