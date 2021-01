ചൈനയിലെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗമായ ഉയിഗുര്‍ മുസ്ലീങ്ങള്‍ ഭരണകൂടത്തില്‍നിന്ന് നിര്‍ബന്ധിത വന്ധ്യംകരണം ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ക്രൂരതകള്‍ നേരിടുന്ന ചൈനയുടെ പശ്ചിമ മേഖലയായ ഷിന്‍ജിങില്‍ ഭരണകൂടം സ്വീകരിച്ചുവരുന്ന നയങ്ങള പിന്തുണച്ച അമേരിക്കയിലെ ചൈനീസ് എംബസിയുടെ അക്കൗണ്ടിന് വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തി ട്വിറ്റര്‍.

'ഉയിഗുര്‍ മുസ്ലീം സ്ത്രീകള്‍ ഇനി കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളല്ല' എന്ന ട്വീറ്റാണ് നടപടിക്ക് കാരണമായത്. ഒരു ദിവസത്തോളം നീക്കം ചെയ്യപ്പെടാതെ നിന്ന പോസ്റ്റ് ട്വിറ്റര്‍ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

ജനുവരി ഏഴിന് പങ്കുവെച്ച ഈ ട്വീറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉടമ തന്നെ നീക്കം ചെയ്താലെ അക്കൗണ്ട് തിരികെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. @ChineseEmbinUS എന്ന അക്കൗണ്ടാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ജനുവരി ഒമ്പതാം തീയ്യതിക്ക് ശേഷം ഒന്നും തന്നെ അക്കൗണ്ടില്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

പ്രസ്തുത പോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉടമ ഇതുവരെ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് വിവരം. വിഷയത്തില്‍ ചൈനീസ് എംബസി ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

