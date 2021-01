ട്രംപിന്റെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ട് നിരോധനം താന്‍ ആഘോഷിക്കുകയോ അതില്‍ അഭിമാനിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ട്വിറ്റര്‍ മേധാവി ജാക്ക് ഡോര്‍സി. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ട്രംപിന്റെ അക്കൗണ്ടിനെതിരെയുള്ള സോഷ്യല്‍ മീഡിയാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ സ്വീകരിച്ച നടപടികള്‍ക്കെതിരെയുള്ള വിമര്‍ശനങ്ങളോട് ഡോര്‍സി പ്രതികരിച്ചത്.

ട്രംപിന്റൈ അക്കൗണ്ടിനെതിരെയുള്ള നടപടി ശരിയായ തീരുമാനമാണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അസാധാരണവും ന്യായീകരിക്കാനാവാത്തതുമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നുപോയത്. അത് പൊതു സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കാന്‍ ഞങ്ങളെ നിര്‍ബന്ധിതരാക്കി ഡോര്‍സി പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍ ഒരു അക്കൗണ്ടിന് നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തേണ്ടി വരുന്നത് ആരോഗ്യപരമായ ആശയവിനിമയം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കുണ്ടാവുന്ന പരാജയമാണെന്ന് ഡോര്‍സി പറയുന്നു.

I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct?