ന്യൂഡല്‍ഹി: ടെലികോം അതോറിറ്റിയുടെ പുതിയ നിയമം അനുസരിച്ച് ചാനലുകള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് മാര്‍ച്ച് 31 വരെ സമയം നീട്ടി നല്‍കി. ഫെബ്രുവരി ഒന്നുമുതലാണ് കേബിള്‍, ഡിടിഎച്ച് വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നത്. ഇതനുസരിച്ച് ചാനലുകള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങള്‍ വിവിധ സേവനദാതാക്കള്‍ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഈ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് മാര്‍ച്ച് 31 വരെ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ചാനലുകള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇനിയും തങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ ചാനലുകള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാലാണ് സമയം നീട്ടിനല്‍കിയത്.

ഇനിയും ചാനലുകള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് കേബിള്‍, ഡിടിഎച്ച് സേവനദാതാക്കള്‍ അവര്‍ക്ക് അനുയോജ്യമായ 'ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് പ്ലാനുകള്‍' നല്‍കുന്നുണ്ട്. ഉപയോക്താക്കളുടെ ഉപയോഗ രീതി അനുസരിച്ച് കേബിള്‍ ഓപ്പറേറ്റര്‍ മാര്‍ തന്നെയാണ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് പ്ലാനിലെ ചാനലുകള്‍ തീരുമാനിക്കുന്നത്.

ഉപയോക്താക്കള്‍ നിലവില്‍ നല്‍കുന്ന തുകയില്‍ കൂടാത്ത വിധമാണ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് പ്ലാനുകള്‍ നല്‍കുക. അതായത് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് പ്ലാനിന്റെ പേരില്‍ കേബിള്‍ ഡിടിഎച്ച് ഓപ്പറേറ്റര്‍മാര്‍ക്ക് നിങ്ങളില്‍ നിന്നും അധിക തുക ഈടാക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല.

എന്നാല്‍ മാര്‍ച്ച് 31ന് മുമ്പ് ഉപയോക്താവ് അവര്‍ക്കാവശ്യമായ പുതിയ ചാനല്‍ പാക്കേജ് തിരഞ്ഞെടുത്താല്‍, ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് പ്ലാന്‍ പാക്കേജ് പിന്‍വലിക്കും. പകരം പുതിയ ചാനല്‍ പാക്കേജ് പ്രാബല്യത്തില്‍ വരും. ഉപയോക്താവിന്റെ നിര്‍ദേശം ലഭിച്ച് 72 മണിക്കൂറിനകം പുതിയ പ്ലാന്‍ നിലവില്‍ വരുത്തണമെന്നാണ് സേവനദാതാക്കള്‍ക്കുള്ള ട്രായിയുടെ നിര്‍ദേശം.

ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ചാനലുകള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കുന്നതാണ് ട്രായിയുടെ പുതിയ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍. ഇതുവഴി സേവനദാതാക്കളില്‍ നിന്നുള്ള ചൂഷണം ഒഴിവാക്കാനാവുമെന്നും ചിലവ് കുറയുമെന്നുമാണ് ട്രായ് അവകാശപ്പെടുന്നത്.

ടാറ്റാ സ്‌കൈ, എയര്‍ടെല്‍, ഡിഷ് ടിവി, സണ്‍ ഡയറക്ട്, വീഡിയോകോണ്‍, ഹാത്ത് വേ പോലുള്ള ഡിടിഎച്ച് സേവനദാതാക്കള്‍ അവരുടെ വെബ്‌സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും ചാനലുകള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചാനല്‍ നിരക്കുകള്‍ പരിശോധിക്കാന്‍ ട്രായിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ചാനല്‍ സെലക്ടര്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ലഭ്യമാണ്.

Content Highlights: TRAI’s new framework for DTH cable Deadline to select channels is now March 31