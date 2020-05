ചൈന ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവന്ന ബൈറ്റ്ഡാന്‍സ് അധികാര കേന്ദ്രം ചൈനയില്‍ നിന്നും മാറ്റുന്നു. ഡിസ്‌നിയില്‍ നിന്നും വന്ന കെവിന്‍ മേയര്‍ സിഇഓ ആയി ചുമതലയേറ്റതിന് പിന്നാലെയാണ് കമ്പനിയുടെ പുതിയ നീക്കം.

ഷോര്‍ട്ട് വീഡിയോ സ്ട്രീമിങ് പ്ലാറ്റ് ഫോം ആയ ടിക് ടോക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥ സ്ഥാപനമാണ് ബൈറ്റ്ഡാന്‍സ്. ആഗോള തലത്തില്‍ പ്രചാരത്തിലുള്ള കമ്പനിയുടെ വിവിധ സേവനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണാധികാര കേന്ദ്രമാണ് ചൈനയില്‍ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുന്നത്.

അതിനിടെ കാലിഫോര്‍ണിയയിലെ മൗണ്ടന്‍ വ്യൂവിലുള്ള ടിക് ടോക്കിന്റെ ഗവേഷണ വികസന എഞ്ചിനീയറിങ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 150-ല്‍ അധികം എഞ്ചിനീയര്‍മാരെ ഇവിടെ പുതിയതായി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.

ജനറല്‍ അറ്റ്‌ലാന്‍ഡിക്, കെകെആര്‍ പോലുള്ള മുന്‍നിര നിക്ഷേപകരുമായി ബന്ധം പുലര്‍ത്തുന്നതിന് ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു ഇന്‍വെസ്റ്റര്‍ റിലേഷന്‍സ് ഡയറക്ടറേയും ബൈറ്റ്ഡാന്‍സ് നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഇവയെല്ലാം ചൈനയില്‍ നിന്നാണ് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്.

അമേരിക്കിയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള വാണിജ്യത്തര്‍ക്കം രൂക്ഷമായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ബൈറ്റ്ഡാന്‍സിന്റെ ഈ നീക്കമെന്ന് ശ്രദ്ധേയം. ചൈനയുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ പേരില്‍ ആഗോളതലത്തില്‍ വേരുകളുള്ള കമ്പനികള്‍ക്കെതിരെ പോലും കടുത്ത നടപടിയാണ് അമേരിക്ക കൈക്കൊള്ളുന്നത്. ടിക് ടോക്കിനെതിരെ തന്നെ അമേരിക്കയില്‍ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്.

ചൈനയില്‍നിന്നും അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറാനുള്ള കമ്പനിയുടെ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പുതിയ നീക്കങ്ങളെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

ഇതുവരെ അമേരിക്കയിലെ എഞ്ചിനീയറിങ് ടീം ചൈനയിലെ മാനേജര്‍മാര്‍ക്കാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാല്‍ അമേരിക്കയില്‍ തന്നെ ഉന്നത ഉദ്യേഗസ്ഥരെ നിയമിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ ടിക് ടോക്കില്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്.

