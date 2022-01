ടെസ് ല കാറുകള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇനിയും പ്രതിസന്ധികള്‍ ഏറെയുണ്ടെന്ന് ഇലോണ്‍ മസ്‌ക്. ഇന്ത്യയില്‍ ടെസ് ലയുടെ ഇലക്ട്രിക്ക് കാറുകള്‍ എപ്പോള്‍ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ട്വിറ്ററിലൂടെ മറുപടി നല്‍കുകയായിരുന്നു മസ്‌ക്.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം തന്നെ ഇന്ത്യയില്‍ ടെസ് ല കാറുകള്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് വില്‍പനയ്‌ക്കെത്തിക്കാന്‍ കമ്പനിയ്ക്ക് പദ്ധതിയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ലോകത്തില്‍ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ നികുതി ഈടാക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ.

കാര്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന് നികുതി ഇളവുകള്‍ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു കമ്പനി. ഒക്ടോബറില്‍ കമ്പനി തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.

Still working through a lot of challenges with the government