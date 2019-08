ഇന്ത്യയില്‍ പേമെന്റ് സേവനം ആരംഭിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന വാട്‌സാപ്പിന്റെ വിവരങ്ങളുടെ പ്രാദേശികവല്‍കരണം (ഡാറ്റ ലോക്കലൈസേഷന്‍) സംബന്ധിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയ നിബന്ധനകള്‍ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് റിസര്‍വ് ബാങ്കിനോട് സുപ്രീംകോടതി. ആറാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കണമെന്നാണ് നിര്‍ദേശം.

ഒരു വര്‍ഷത്തിലേറെയായി വാട്‌സാപ്പ് പേമെന്റ് സേവനം ചുരുക്കം ചില ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കിടയില്‍ മാത്രം പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരികയാണ്.

പേമെന്റ് സേവനം നല്‍കുന്ന വിദേശകമ്പനികള്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഉപയോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നതുള്‍പ്പടെയുള്ള നിബന്ധനകള്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷമാണ് റിസര്‍വ് ബാങ്ക് നിര്‍ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഇതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് വാട്‌സാപ്പ് പേമെന്റ് സേവനം പൂര്‍ണതോതില്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ സാധിക്കാതിരുന്നത്.

എന്നാല്‍ ഈ ജൂണില്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച നിയമത്തില്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് വ്യക്തതവരുത്തി. വിദേശ കമ്പനികള്‍ക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ നടക്കുന്ന പണമിടപാടുകള്‍ വിദേശ സെര്‍വറുകളില്‍ പ്രോസസ് ചെയ്യാമെന്നും എന്നാല്‍ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുപോവുന്ന ഡാറ്റ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ ഇന്ത്യയിലെ സെര്‍വറുകളില്‍ തിരികെയെത്തിക്കണമെന്നുമാണ് റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെ നിര്‍ദേശം.

ഇതിനിടെ റിസര്‍വ്ബാങ്ക് നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് കാണിച്ച് വാട്‌സാപ്പ് പേമെന്റിനെതിരെ സുപ്രീംകോടതിയില്‍ ഒരു ഹര്‍ജി ഫയല്‍ ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇത് വാട്‌സാപ്പ് പേമെന്റിന് മറ്റൊരു തടസമായി മാറി. ഈ ഹര്‍ജിയിലാണ് ഇപ്പോള്‍ സുപ്രീംകോടതി റിസര്‍വ് ബാങ്കിനോട് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഒരു പരിപാടിക്കിടെയാണ് വാട്‌സാപ്പ് റിസര്‍വ് ബാങ്ക് നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ പൂര്‍ണമായും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഈ വര്‍ഷം അവസാനത്തോടെ വാട്‌സാപ്പ് പേമെന്റിന് തുടക്കമിടാനൊരുങ്ങുകയാണെന്നും കമ്പനിയുടെ ഗ്ലോബല്‍ മേധാവി വില്‍ കാത്കാര്‍ട്ട് അറിയിച്ചത്.

