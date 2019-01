സ്‌പെയ്‌സ് എക്‌സിന്റെ ഈ വര്‍ഷത്തെ ബഹിരാകാശ ഉദ്യമങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമിട്ടുകൊണ്ട് 2019ലെ ആദ്യ ഫാല്‍ക്കണ്‍ 9 റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചു. പങ്കാളിയായ ഇറീഡിയത്തിന്റെ പത്ത് ഉപഗ്രങ്ങളാണ് വിക്ഷേപണത്തിലൂടെ സ്‌പെയ്‌സ് എക്‌സ് ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിച്ചത്. കാലിഫോര്‍ണിയയിലെ വ്യോമസേന ആസ്ഥാനത്ത് നിന്നും വെള്ളിയാഴ്ച ഇന്ത്യന്‍ സമയം രാത്രി 8.46 നായിരുന്നു വിക്ഷേപണം. വിക്ഷേപണത്തിന് ശേഷം ഫാല്‍ക്കണ്‍ 9 റോക്കറ്റ് ബൂസ്റ്റര്‍ പസഫിക് സമുദ്രത്തില്‍ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ഡ്രോണ്‍ ഷിപ്പില്‍ വന്നിറങ്ങി.

ഇറീഡിയം നെക്സ്റ്റ് പദ്ധതിയുടെ എട്ടാമത് വിക്ഷേപണമാണ് ഇന്ന് നടന്നത്. പദ്ധതിയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അവസാന ബാച്ച് ഉപഗ്രങ്ങളാണ് വിക്ഷേപിച്ചത്. സ്‌പെയ്‌സ് എക്‌സിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് പദ്ധതിയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള 75 ഉപഗ്രങ്ങള്‍ വിക്ഷേപിച്ചത്. താഴ്ന്ന ഭൂസ്ഥിര ഭ്രമണപഥത്തില്‍ നിന്നും വാര്‍ത്താവിനിമയ സേവനം നല്‍കുന്നതാണ് നെക്‌സ്റ്റ് പദ്ധതി. ഇതിലൂടെ 1997 മുതല്‍ 2002 വരെ ഇറീഡിയം ബഹിരാകാശത്തെത്തിച്ച ഉപഗ്രഹങ്ങള്‍ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയാണ്.

കാലിഫോര്‍ണിയിയില്‍ നിന്ന് പത്ത് ഉപഗ്രങ്ങള്‍ വീതമുള്ള ബാച്ചുകളായി ഏഴ് തവണയും അഞ്ച് ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായി ഒരു തവണയും സ്‌പെയ്‌സ് എക്‌സ് റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണം നടത്തി. ഈകൂട്ടത്തില്‍ അവസാനത്തേതാണ് ഇന്ന് നടന്നത്.

വിക്ഷേപിച്ച് പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം റോക്കറ്റ് ബൂസ്റ്റര്‍ ഡ്രോണ്‍ പാഡില്‍ വന്നിറങ്ങി. കഴിഞ്ഞ തവണ അമേരിക്കന്‍ വ്യോമസേനയുടെ ജിപിഎസ് ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചപ്പോള്‍ സ്‌പെയ്‌സ് എക്‌സ് റോക്കറ്റ് തിരികെ ഇറക്കിയിരുന്നില്ല.

ഇറീഡിയം-8 വിക്ഷേപണത്തിന്റെ ലൈവ് വീഡിയോ സ്‌പെയ്‌സ് എക്‌സ് പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.

