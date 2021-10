കാലിഫോര്‍ണിയ: വിദ്വേഷ പ്രചരണങ്ങളും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന് അറിയാമായിരുന്നുവെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഒരു വിസില്‍ ബ്ലോവര്‍കൂടി രംഗത്തെത്തി. ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലെ ഇന്റഗ്രിറ്റി ടീമിലെ അംഗമായിരുന്നു ഇയാള്‍. വാഷിങ്ടണ്‍ പോസ്റ്റുമായി സംസാരിച്ച ഇയാള്‍ തന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍ യുഎസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് കമ്മീഷനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിനേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുകൂലികളെയും രോഷാകുലരാക്കുമെന്ന് ഭയന്നും കമ്പനിയുടെ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയും സുരക്ഷാ നിയമങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കുന്നതില്‍ ഫേസ്ബുക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വിമുഖത കാണിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഇയാള്‍ തന്റെ സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ വിശദമാക്കുന്നു.

2016 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ റഷ്യന്‍ ഇടപെടലുണ്ടെന്ന ആരോപണങ്ങളെ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ ഉദ്യേഗസ്ഥനായ ടക്കര്‍ ബൗണ്ട് ലാഘവത്തോടെ തള്ളിക്കളയുകയാണുണ്ടായത് എന്ന് ഇയാള്‍ പറയുന്നു.

'ചില പ്രതിനിധികള്‍ അസ്വസ്ഥരാവും. കുറച്ചാഴ്ചകള്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ അവരുടെ ശ്രദ്ധ മറ്റെന്തിലേക്കെങ്കിലും മാറും. അതേസമയം നമ്മള്‍ അടിത്തട്ടില്‍ പണം നേടുകയാണ്‌. നമ്മള്‍ സുരക്ഷിതരാണ്.' എന്ന ടക്കര്‍ ബൗണ്ടിന്റെ വാക്കുകളും വിസില്‍ ബ്ലോവര്‍ തന്റെ സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്.

അടുത്തിടെ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി രംഗത്തുവന്ന ഫ്രാന്‍സിസ് ഹ്യൂഗന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍ക്ക് അടിവരയിടുന്നതാണ് പുതിയ വിസില്‍ ബ്ലോവറുടെ വാക്കുകള്‍.

2020 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അട്ടിമറിയ്ക്കാന്‍ ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ശ്രമിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ജീവനക്കാര്‍ തന്നെ ആശങ്ക ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം അമേരിക്കയില്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ കണ്ട രാഷ്ട്രീയ ഉള്ളടക്കങ്ങളില്‍ 10 ശതമാനവും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തില്‍ കൃത്രിമം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപും അനുകൂലികളും പ്രചരിപ്പിച്ച തെറ്റായ ആരോപണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകളാണെന്ന് ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലെ ഒരു ഡാറ്റാ സയന്റിസ്റ്റ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ റെക്കമെന്റേഷന്‍ ടൂളുകള്‍ ഉപഭോക്താക്കളെ നിരന്തരം തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതായി ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ തന്നെ ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഈ മുന്നറിയിപ്പുകളെല്ലാം കമ്പനിയിലെ മാനേജര്‍മാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവഗണിക്കുകയായിരുന്നു.

ഫോക്‌സ് ന്യൂസ്, ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് എന്നിവ താല്‍പര്യങ്ങളായി ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലെ ഒരു ഗവേഷകന്‍ നിര്‍മിച്ച 'കാരോള്‍ സ്മിത്ത്' എന്ന പേരിലുള്ള വ്യാജ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ തന്നെ അമേരിക്കയിലെ തീവ്ര വലതുപക്ഷ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഗൂഡാലോചന സിദ്ധാന്തം മായ 'ക്യു അന്നാനുമായി' ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പുകള്‍ നിര്‍ദേശിക്കപ്പെട്ടത് അതിന് ഉദാഹരണമാണ്.

അതേസമയം, തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് സുരക്ഷയ്ക്കും തീവ്രവികാരമുണര്‍ത്തുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങള്‍ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി അല്‍ഗൊരിതത്തില്‍ ചിലമാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയിരുന്നതായി ഫ്രാന്‍സിസ് ഹ്യൂഗന്‍ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞയുടന്‍ പഴയതിലേക്ക് തന്നെ മാറുകയായിരുന്നു.

സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്‍ഗൊരിതത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയാല്‍ ആളുകള്‍ സൈറ്റില്‍ ചിലവഴിക്കുന്ന സമയം കുറയുമെന്നും പരസ്യങ്ങളില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് കുറയുമെന്നും ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന് ലഭിക്കുന്ന കാശില്‍ കുറവുണ്ടാകുമെന്നും മനസിലാക്കിയതിനാലാണ് അല്‍ഗൊരിതം പഴയപടിയാക്കാന്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് തീരുമാനിക്കാന്‍ കാരണമെന്നും ഹ്യൂഗന്‍ അമേരിക്കന്‍ അധികൃതര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ പറയുകയുണ്ടായത്.

