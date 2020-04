സ്മാര്‍ട്‌ഫോണുകള്‍ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയാറ്. ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയില്‍ അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്നറിയാന്‍ നമ്മളില്‍ ഓരോരുത്തരേയും നോക്കിയാല്‍ മതി. ഇപ്പോള്‍ സ്മാര്‍ട്‌ഫോണുകള്‍ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല നമ്മളില്‍ ഓരോരുത്തരുടേയും ജീവിതം തന്നെയായി മാറിയിരിക്കുന്നു അത്.

ബോളിവുഡ് താരം അമിതാഭ് ബച്ചനും ഇതേ അഭിപ്രായമാണ്. സാംസങ്.കോമില്‍ അമിതാഭ് ബച്ചന്‍ എഴുതിയ പുതിയ ബ്ലോഗില്‍ 'ഹാന്‍ഡ്' ഫോണ്‍ യുഗത്തില്‍ നിന്നും ലോകം എങ്ങനെ 'സ്മാര്‍ട്ട്' ഫോണ്‍ യുഗത്തിലേക്ക് മാറിയെന്ന് അദ്ദേഹം നേര്‍ സാക്ഷ്യം പോലെ പറയുന്നു.

'90 കളില്‍ ന്യൂയോര്‍ക്ക് നഗരം സന്ദര്‍ശിക്കുമ്പോള്‍ മൊബൈല്‍ പ്രചാരം വന്നുതുടങ്ങുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കോണ്‍ടാക്റ്റ് ലിസ്റ്റില്‍ പേരുകള്‍ക്ക് ശേഷം ഒരു 'എച്ച്' എന്ന് കൂടി ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ടാവും അന്ന്. എച്ച് എന്നാല്‍ ഹാന്‍ഡ് എന്നാണ് അര്‍ത്ഥം അതായത് ഹാന്‍ഡ്‌ഫോണ്‍.... മൊബൈല്‍. നിങ്ങളുടെ കൈ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം അതിനും പോകാന്‍ സാധിച്ചു.

വര്‍ത്തമാനകാലത്ത് ആ 'എച്ച്' ന് പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു. പത്തക്ക നമ്പറുകള്‍ കണ്ടാല്‍ തന്നെ ഇപ്പോള്‍ മനസിലാക്കാം. എച്ചിന് പകരം മറ്റൊന്ന് വന്നാല്‍ അത് 'എസ്' എന്നായിരിക്കും..! എസ്.. സ്മാര്‍ട്‌ഫോണ്‍.' ബച്ചന്‍ തന്റെ ബ്ലോഗില്‍ കുറിച്ചു.

സ്മാര്‍ട്‌ഫോണുകള്‍ നമ്മള്‍ക്ക് ഒരു ലോകമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഫോണ്‍ വിളിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഭക്ഷണം ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്യുന്നതിനും സന്ദേശങ്ങളയക്കുന്നതിനും വീഡിയോ കോളിനും അങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങള്‍. സ്മാര്‍ട്‌ഫോണിന് ചെയ്യാന്‍ കഴിയാത്തതായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. സ്മാര്‍ട്‌ഫോണ്‍ കയ്യിലുണ്ടെങ്കില്‍ ലോകം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

മുമ്പ് എവിടേക്കെങ്കിലും പോവുമ്പോള്‍ പേഴ്‌സും, താക്കോലുകളും മറക്കാറില്ല. ഇപ്പോള്‍ നമ്മള്‍ എവിടേക്കെങ്കിലും പോവാന്‍ തുനിഞ്ഞാല്‍ കൈ നീങ്ങുക ഫോണുകളിലേക്കാണ്. ആ സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണ്‍ ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകം ഇന്ന് അസംഭവ്യമാണ്, മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കോവിഡ് -19 പ്രതിസന്ധിയില്‍ അതിന്റെ മൂല്യം ഇനിയും വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല!'

സ്മാര്‍ട്‌ഫോണുകള്‍ ജീവിതത്തിലും ചുറ്റുപാടിലുമുണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള തന്റെ വീക്ഷണങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ ബ്ലോഗില്‍ സ്മാര്‍ട്‌ഫോണ്‍ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ നമ്മള്‍ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നുവെന്ന് ബച്ചന്‍ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു.

