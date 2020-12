ന്യൂഡൽഹി: ദക്ഷിണ കൊറിയന്‍ കമ്പനിയായ സാംസങ് ഇന്ത്യയില്‍ 4825 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. കമ്പനിയുടെ ഐടി ഡിസ്‌പ്ലേ നിര്‍മാണ യൂണിറ്റിനെ ചൈനയില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് സാംസങിന്റെ പദ്ധതി. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലാണ് ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കുക.

സാംസങ് ഡിസ്‌പ്ലേ നോയ്ഡ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയ്ക്ക് പ്രത്യേകം ഇന്‍സന്റീവുകള്‍ നല്‍കാന്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിലവില്‍ സാംസങിന് നോയിഡയില്‍ ഒരു മൊബൈല്‍ഫോണ്‍ നിര്‍മാണ യൂണിറ്റുണ്ട്. 2018 ല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഈ യൂണിറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. റിപ്പോര്‍ട്ടുകളനുസരിച്ച് വരാന്‍പോകുന്ന നിര്‍മാണ യൂണിറ്റില്‍ 510 പേര്‍ക്ക് നേരിട്ട് നിയമനം ലഭിക്കും പരോക്ഷ നിയമനങ്ങള്‍ വേറെയുമുണ്ടാവും.

'യുപി ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പോളിസി 2017' അനുസരിച്ച്, ഭൂമി കൈമാറ്റം സംബന്ധിച്ച സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടിയില്‍ നിന്ന് സാംസങ്ങിന് ഒരു ഇളവ് ലഭിക്കും. മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക് കംപോണന്‍സ് ആന്റ്‌സെമികണ്ടക്ടേഴ്‌സ് (സ്‌പെക്‌സ്) എന്ന കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതി പ്രകാരം 460 കോടി രൂപയുടെ സഹായവും കമ്പനിക്ക് ലഭിക്കും.

