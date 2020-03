കൊറോണ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ടുവരുന്ന വിവിധ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ മൂലം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്റര്‍നെറ്റ് ട്രാഫിക് വര്‍ധിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അത് നേരിടാന്‍ ആവശ്യമായ സഹായങ്ങള്‍ ചെയ്യാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് റിലയന്‍സ് ജിയോ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനെ അറിയിച്ചു. ഐടി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി നടത്തിയ ടെലികോം കമ്പനികളുടെ യോഗത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

ജീവനക്കാരും, വിദ്യാര്‍ഥികളും വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടി വരികയും ജീവനക്കാര്‍ക്ക് അവരുടെ ജോലികള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യേണ്ടി വരികയും ചെയ്താല്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ തിരക്ക് വര്‍ധിക്കാനിടയുണ്ട്. ഇത് പരിഹരിക്കാന്‍ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റെ സാങ്കേതിക സൗകര്യം വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ ജിയോ പ്രാപ്തമാണെന്ന് കമ്പനി പ്രതിനിധികള്‍ സര്‍ക്കാരിനെ അറിയിച്ചു.

ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപയോഗത്തില്‍ ഇപ്പോഴത്തെ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ ഉണ്ടാകാവുന്ന വര്‍ധിത ആവശ്യം 40% വരെ കൂടുതല്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാന്‍ ജിയോക്ക് സാധിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു.

എല്ലാ ദിവസവും അതാതു ദിവസത്തെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപയോഗത്തിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചില്‍ കമ്പനി സംസ്ഥാന ഐ ടി മിഷനെ അറിയിക്കുമെന്നും, എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം വേണമെങ്കില്‍ സഹായിക്കുമെന്നും ജിയോ പറഞ്ഞു.

