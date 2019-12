മുംബൈ: ജിയോ പുതിയ ഓള്‍ ഇന്‍ വണ്‍ പ്ലാനുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഡിസംബര്‍ ആറ് മുതല്‍ നിലവില്‍വരുന്ന വിവിധ പ്ലാനുകളാണ് ജിയോ ബുധനാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

പുതിയ പ്ലാന്‍ പ്രകാരം 199 രൂപയുടെ റീചാര്‍ജിന് ഒരുമാസത്തേക്ക് (28ദിവസം) ജിയോ ടു ജിയോ അണ്‍ലിമിറ്റഡ് കോളുകളും മറ്റു നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുകളിലേക്കുള്ള അണ്‍ലിമിറ്റഡ് കോളുകളും (ആയിരം മിനിറ്റ്) ലഭിക്കും. ദിവസേന 1.5 ജിബിയുടെ ഡേറ്റയും ഈ ഓഫറില്‍ ലഭ്യമാണ്. ഇതേ ആനൂകൂല്യങ്ങള്‍ 2,3,12 മാസ കാലാവധിയിലും ലഭ്യമാണ്. ഇതിനായി യഥാക്രമം 399,555,2199 പ്ലാനുകള്‍ റീചാര്‍ജ് ചെയ്യണം. ഇതില്‍ മറ്റു നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുകളിലേക്കുള്ള അണ്‍ലിമിറ്റഡ് കോളുകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ സമയം ലഭിക്കും.

