മുംബൈ: റിലയന്‍സിന്റെ ജിയോ ഗിഗാ ഫൈബര്‍ ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് സേവനം സെപ്റ്റംബര്‍ അഞ്ചുമുതല്‍ ആരംഭിക്കും. റിലയന്‍സ് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ വാര്‍ഷിക പൊതുയോഗത്തിലാണ് സി.എം.ഡി. മുകേഷ് അംബാനി ഇതു പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

നിലവില്‍ രാജ്യത്ത് വിവിധ നഗരങ്ങളില്‍ അരലക്ഷത്തോളം പേര്‍ക്ക് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജിയോ ഫൈബര്‍ സേവനം ലഭ്യമാവുന്നുണ്ട്. 1600 പട്ടണങ്ങളില്‍നിന്നായി ഒന്നരക്കോടി ആളുകള്‍ ജിയോ ഫൈബറിനായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കേരളത്തില്‍ എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്‍, തൃശ്ശൂര്‍ എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് പ്രാരംഭഘട്ടത്തില്‍ ജിയോ ഫൈബര്‍ സേവനം ആരംഭിക്കുക. പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില്‍ നേരത്തെതന്നെ ഈ നഗരങ്ങളിലെ 3,000 വീടുകളില്‍ സേവനം ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു.

വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തില്‍ സേവനം ആരംഭിച്ച് ആറോ പത്തോ മാസം കൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് ലക്ഷം വരിക്കാരെ നേടാനാണ് ജിയോ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഏഴ് മാസത്തിനുള്ളില്‍ 12 നഗരങ്ങളിലേക്ക് സേവനം വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.

ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ്, ടെലിവിഷന്‍, ലാന്‍ഡ് ഫോണ്‍ എന്നീ മൂന്നു സേവനങ്ങള്‍ക്കുമായി 700 മുതല്‍ 10,000 വരെ രൂപയായിരിക്കും മാസനിരക്ക്. 100 എം.ബി.പി.എസ്.മുതല്‍ ഒരു ജി.ബി.പി.എസ്. വരെയായിരിക്കും ഡേറ്റാ സ്പീഡ്.

വരിസംഖ്യ ഒരുവര്‍ഷത്തേക്ക് ഒന്നിച്ചടയ്ക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഒരു എച്ച്.ഡി.ടെലിവിഷനും (അല്ലെങ്കില്‍ പേഴ്സണല്‍ കംപ്യൂട്ടര്‍) 4-കെ സെറ്റും സെറ്റ്ടോപ് ബോക്സും സൗജന്യമായി നല്‍കും. കൂടാതെ, ഒരു ലാന്‍ഡ്ലൈന്‍ ഫോണും. ഇതിലൂടെ രാജ്യത്തെവിടെയും സൗജന്യമായി എത്രയും വിളിക്കാം. മാസം 500 രൂപ അടച്ചാല്‍ അമേരിക്ക, കാനഡ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും വിളിക്കാം. കൂടുതല്‍ പേരുമായി വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് നടത്താനുള്ള സൗകര്യവും ഈ സേവനത്തിലുണ്ടാവും. വീഡിയോ ഗെയിമുകള്‍ക്കും ഉതകുന്നതാകും സെറ്റ്ടോപ് ബോക്സ്.

രാജ്യത്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ചില ചലച്ചിത്രങ്ങള്‍ അതേദിവസംതന്നെ ടെലിവിഷനിലും കാണാനുള്ള സൗകര്യം 2020 മധ്യത്തോടെ ജിയോ ഫൈബര്‍ ഒരുക്കും. ഇതോടൊപ്പംതന്നെ നെറ്റ്ഫ്‌ലിക്സ്, ആമസോണ്‍ പ്രൈം പോലുള്ള ഒ.ടി.ടി. (ഓവര്‍ ദ ടോപ്) സേവനങ്ങളും ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കും. റിലയന്‍സിന്റെ സെറ്റ്ടോപ് ബോക്സിലൂടെ ആവശ്യമെങ്കില്‍ പ്രദേശത്തെ കേബിള്‍ ഓപ്പറേറ്റര്‍മാരുടെ സിഗ്‌നലുകളും ലഭ്യമാക്കാം.

Content Highlights: reliance jio fibre connect among five districts in kerala