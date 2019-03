രാജ്‌കോട്ട്: ഗുജറാത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളില്‍ നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ മൊബൈല്‍ വീഡിയോ ഗെയിമായ പബ്ജി കളിച്ചതിന് ഇതിനോടകം പത്തോളം പേര്‍ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് രാജ്‌കോട്ട് പോലീസ്.

മാര്‍ച്ച് ആറിനാണ് ഗെയിമിനുള്ള നിരോധനം നിലവില്‍ വന്നത്. ഇതോടെ പബ്ജി കളിക്കുന്നത് ജാമ്യം ലഭിക്കുന്ന കുറ്റമായിമാറി.

ഗെയിം കളിച്ചവരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി ഉടന്‍ തന്നെ ജാമ്യത്തില്‍ വിട്ടയച്ചുവെന്ന് പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ മനോജ് അഗര്‍വാള്‍ പറഞ്ഞു. നിരോധനം വന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കോടതി നടപടികള്‍ തുടരും.

അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അറസ്റ്റിലായവരുടെ ഫോണ്‍ പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. ഗെയിം കളിക്കുന്നതിനവിടയിലാണ് ഇവരെ പിടകൂടിയത്. കളിയില്‍ മുഴുകിയിരുന്ന ഇവര്‍ പോലീസ് സംഘം വരുന്നത് പോലും അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് രാജ്‌കോട്ട് പോലീസ് സ്‌പെഷ്യല്‍ ഓപ്പറേഷന്‍സ് ഗ്രൂപ്പ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടറായ രോഹിത് റാവല്‍ പറഞ്ഞു.

ചൈനീസ് ഗെയിം നിര്‍മാതാക്കളായ ടെന്‍സെന്റ് ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ച മൊബൈല്‍ ഗെയിം ആണ് പ്ലെയര്‍ അണ്‍നൗണ്‍ ബൈറ്റില്‍ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന പബ്ജി ഗെയിം. 2017 ല്‍ പുറത്തിറക്കിയ ഗെയിം അടുത്തകാലത്തായി പ്രചാരത്തില്‍ മുന്നിലെത്തിയിരുന്നു.

ബാറ്റില്‍ റോയേല്‍ വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്ന ഈ ഗെയിം ഒരു സര്‍വൈവല്‍ ഗെയിം ആണ്. കൂടെയുള്ള കളിക്കാരെയെല്ലാം വകവരുത്തി അവസാനം വരെ അതിജീവിക്കുന്നവര്‍ വിജയികളാകുന്നതാണ് ഗെയിം.

ഇതിന് ആസക്തി ഏറെയാണെന്നും കുട്ടികളുടെയും യുവാക്കളുടെയും പഠനത്തേയും മാനസികാരോഗ്യത്തേയും ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. ഈ ആരോപണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗുജറാത്തില്‍ ഗെയിമിന് നിരോധനം വന്നത്.

