മുംബൈ: പബ്ജി അഥവാ പ്ലെയര്‍ അണ്‍നൗണ്‍ ബാറ്റില്‍ ഗ്രൗണ്ട്‌സ് എന്ന വീഡിയോ ഗെയിം ഇന്ത്യയില്‍ ഏറെ ജനപ്രീതിയാര്‍ജിച്ച ഗെയിമുകളിലൊന്നാണ്. വെടിവെപ്പും കൊലയും നടത്തുന്ന ഈ ഗെയിമിനെതിരെ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഏറെ ഉയരുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ചില കോളേജുകള്‍ ഗെയിം നിരോധിച്ചുവെന്നും ബോംബെ ഹൈക്കോടതി പബ്ജി നിരോധിച്ച് ഉത്തരവിറക്കിയെന്നുമുള്ള വാര്‍ത്ത പ്രചരിക്കുന്നത്.

ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോലുള്ള സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പബ്ജിയ്ക്ക് നിരോധനമേര്‍പ്പെടുത്തിയെന്നറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ വ്യാജ നോട്ടീസ് പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നോട്ടീസ് വ്യാജമാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

നോട്ടീസില്‍ അക്ഷരപിശകുകളും വ്യാകരണ പിശകുകളും ഏറെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മജിസ്‌ട്രേറ്റ് എന്ന് ഏഴുതിയത് പോലും തെറ്റായിരുന്നു. അറിയിപ്പില്‍ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന കെ ശ്രീനിവാസുലുവിന്റെ തസ്തിക പ്രീ ജഡ്ജ് എന്നാണ് ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യന്‍ ഹൈക്കോടതികളില്‍ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനപ്പേരില്ല. മാത്രവുമല്ല ശ്രീനിവാസുലു എന്ന പേരില്‍ ഒരു ജഡ്ജി ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയിലില്ല. അതുതന്നെ അറിയിപ്പ് വ്യാജമാണെന്നതിനുള്ള തെളിവാണ്.

സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഗവേണന്‍സ് പുറത്തിറക്കുന്ന നോട്ടീസ് എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ലീഗല്‍ നോട്ടടീസ് എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം ലീഗലി നോട്ടീസസ് എന്നാണുള്ളത്. വ്യാകരണ പിശകുകളും നോട്ടീസിലുണ്ട്.

എന്തായാലും പബ്ജി ആരാധകര്‍ക്ക് ആശ്വസിക്കാം നിങ്ങളുടെ പ്രീയപ്പെട്ട ഗെയിം ഇതുവരെ ഒരു കോടതിയും നിരോധിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം കോളേജുകളില്‍ പബ്ജി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വാര്‍ത്ത ചിലപ്പോള്‍ ശരിയായിരിക്കാം. പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് എല്ലാവരും ഗെയിം കളിച്ചിരുന്നാല്‍ വിലക്കാതെ പറ്റില്ലല്ലോ.

ആഗോള വിപണിയില്‍ ഏറെ ജനപ്രീതിയാര്‍ജിച്ച ഗെയിം ആണ് പബ്ജി. ടെന്‍സെന്റ് കോര്‍പറേഷന്‍ പുറത്തിറക്കിയ ഗെയിം ഇതോടെ വന്‍ വിജയമായിക്കഴിഞ്ഞു. 20 കോടിയാളുകളാണ് ഇതിനോടകം ഗെയിം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തത്. മൂന്ന് കോടിയാളുകള്‍ പബ്ജിയുടെ സ്ഥിരം ഉപയോക്താക്കളാണുള്ളത്.

പേഴ്‌സണല്‍ കംപ്യൂട്ടര്‍, പ്ലേ സ്റ്റേഷന്‍ 4, എക്‌സ് ബോക്‌സ് വണ്‍, ഐഓഎസ്/ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് സ്മാര്‍ട്‌ഫോണ്‍ പതിപ്പുകളിലും ഗെയിം ലഭ്യമാണ്.

Content Highlights: PUBG ban by the bombay high court notification on social media is fake