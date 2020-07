ചൈനീസ് ആപ്പുകള്‍ നിരോധിക്കാനുള്ള നീക്കം അമേരിക്കയുടെ ദൗര്‍ബല്യമെന്ന് ചൈന. അത് അമേരിക്ക തങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന മൂല്യങ്ങള്‍ക്ക് എതിരാണെന്നും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വക്താവ് ഹുവാ ചുന്‍യിങ് പറഞ്ഞു.

ശക്തമായ മൂല്യങ്ങളില്‍ സ്വയം അഭിമാനിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക. പിന്നെയെന്തിനാണ് വീഡിയോക്ലിപ്പുകള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ പങ്കിടാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു സോഷ്യല്‍ മീഡിയാ ആപ്ലിക്കേഷനെ ഭയപ്പെടുന്നത്? ചുന്‍യിങ് ചോദിച്ചു.

ബെയ്ജിങ് ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്പ് ബൈറ്റ്ഡാന്‍സിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ടിക് ടോക്ക് അമേരിക്കയില്‍ ഏറെ നാളുകളായി പ്രതിക്കൂട്ടിലാണ്. രാജ്യ സുരക്ഷയുള്ളപ്പടെയുള്ള ആശങ്കകളാണ് ടിക് ടോക്കിനെതിരെ അമേരിക്ക ഉയര്‍ത്തുന്നത്. സമീപകാലത്ത് അമേരിക്കയില്‍ ടിക് ടോക്കിന് വലിയ സ്വീകാര്യത നേടാന്‍ സാധിച്ചിരുന്നു.

ഇന്ത്യയില്‍ ടിക് ടോക്ക് ഉള്‍പ്പടെ 59 ചൈനീസ് ആപ്പുകള്‍ നിരോധിച്ചതിന് പിന്നാലെ അമേരിക്കയും ടിക് ടോക്ക്, വിചാറ്റ് പോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ നിരോധിക്കാന്‍ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ടെന്ന് വാര്‍ത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപും അമേരിക്കയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇത് സംബന്ധിച്ച സൂചനകള്‍ തന്നിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചൈന പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ശക്തരായ അമേരിക്ക ഇത്രപ്പെട്ടന്ന് ഇത്രയധികം ദുര്‍ബലമാവുന്നത്. തങ്ങളുടെ പരിഗണന അര്‍ഹിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അതെന്ന് ചുന്‍യിങ് പറഞ്ഞു.

പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങളുടെയെല്ലാം ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യ ഇലക്ട്രോണിക് ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്നതിന് യുഎസ് നാഷണല്‍ സെക്യുരിറ്റി ഏജന്‍സി പ്രിസം (PRISM) എന്ന ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഏറെക്കാലമായി വിവേചന രഹിതവും നിയമവിരുദ്ധവുമായ സൈബര്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ അമേരിക്ക നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രഹസ്യങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കുകയും മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും അവര്‍ ആരോപിച്ചു.

ചിരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അമേരിക്കന്‍ ഉദ്യേഗസ്ഥര്‍ യുവാക്കളുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തുമെന്നാണ് തങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും ചൈനീസ് വക്താവ് പറഞ്ഞു.

അമേരിക്കയിലെ ടിക് ടോക്കിന്റെ സജീവ ഉപയോക്താക്കളില്‍ 37.2 ശതമാനം പേരും കൗമാരക്കാരാണ്. 20 മുതല്‍ 29 വയസുവരെ പ്രായമുള്ളവര്‍ 26.3 ശതമാനം പേരാണ്.

