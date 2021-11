ജോലിസമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും മേലുദ്യോഗസ്ഥന്‍ വിളിച്ച് ജോലിക്കാര്യം പറഞ്ഞ് ശല്യപ്പെടുത്താറുണ്ടോ? എങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ പോര്‍ച്ചുഗലിനെ കുറിച്ച് കേള്‍ക്കണം. പോര്‍ച്ചുഗല്‍ പാസാക്കിയ പുതിയ തൊഴില്‍ നിയമം അനുസരിച്ച് ജോലി സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മേലുദ്യോഗസ്ഥര്‍ തൊഴിലാളികളെ വീണ്ടും വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാല്‍ നിയമപരമായി ശിക്ഷാര്‍ഹമാണ്.

ഐ.ടി. രംഗത്തെ തൊഴിലാളികളെ രാജ്യത്തേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കാനും തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ആരോഗ്യകരമായ തൊഴില്‍ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ നീക്കം. കോവിഡ് വ്യാപനകാലത്ത് വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോം ജോലികള്‍ പ്രചാരത്തില്‍ വന്നതോടെ വീടുകള്‍ പലതും താല്‍കാലിക ഓഫീസുകളായി മാറിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയം.

തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് അനുകൂലമായ ഈ നിയമങ്ങള്‍ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് പോര്‍ച്ചുഗീസ് പാര്‍ലമെന്റ് പാസാക്കിയത്. നിയമം ലംഘിച്ചാല്‍ തൊഴിലുടമകള്‍ പിഴ ശിക്ഷയും ഒപ്പം ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഗ്യാസ്, ഇന്റര്‍നെറ്റ്, വൈദ്യുതി ബില്‍ എന്നിവയ്ക്കായുള്ള അധികം ചിലവും നല്‍കേണ്ടിവരും.

പുതിയ വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോം സംസ്‌കാരത്തോട് ഒത്തുപോവാന്‍ തൊഴിലാളികളെ സഹായിക്കുന്നതിന് പോര്‍ച്ചുഗലിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി സര്‍ക്കാര്‍ നിരവധി നിയമങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ അവയെല്ലാം പാര്‍ലമെന്റ് പാസാക്കിയിട്ടില്ല.

പുതിയ നിയമം ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉപകരണങ്ങള്‍ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള അവകാശം നല്‍കുന്നു.

വീട്ടില്‍നിന്നുള്ള ജീവനക്കാരുടെ ഉല്‍പാദന ക്ഷമത തൊഴില്‍ ദാതാക്കള്‍ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനും രണ്ട് മാസത്തില്‍ ഒരിക്കല്‍ എങ്കിലും മറ്റ് ജീവനക്കാരുമായി മുഖാമുഖമുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുമുള്ള നിയമങ്ങളും പാര്‍ലമെന്റ് പാസാക്കി.

കുട്ടികള്‍ക്ക് എട്ട് വയസ് ആകുന്നത് വരെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് തൊഴിലുടമകളുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെ തന്നെ വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോം ജോലി ചെയ്യാനും സര്‍ക്കാര്‍ നിയമപരമായ പരിരക്ഷ നല്‍കുന്നു.

