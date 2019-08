കോളറാഡോ: ഒന്‍പതാമത്തെ ഗ്രഹമെന്ന പദവിയില്‍ തന്നെയാണ് പ്ലൂട്ടോയെ ഇപ്പോഴും താന്‍ പരിഗണിക്കുന്നതെന്ന് നാസ മേധാവി ജിം ബ്രൈഡ്‌സ്റ്റൈന്‍. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് കോളറാഡോയില്‍ സംസാരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടില്‍ പ്ലൂട്ടോയെ ഇപ്പോഴും ഗ്രഹമായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. നാസ മേധാവി പ്ലൂട്ടോയെ ഓരിക്കല്‍ക്കൂടി ഗ്രഹമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതായി നിങ്ങള്‍ക്ക് എഴുതാം. ഞാന്‍ അങ്ങനെയാണ് മനസിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ നിലപാടില്‍ ഉറച്ച് നില്‍ക്കുകയാണ്. -നാസ മേധാവി ജിം ബ്രൈഡ്‌സ്റ്റൈന്‍ പറഞ്ഞു.

പ്ലൂട്ടോയുടെ ഗ്രഹമെന്ന പദവി മാറ്റിയതിന്റെ വാര്‍ഷികമായിരുന്ന ഓഗസ്റ്റ് 24നും അദ്ദേഹം ഇതേ പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്നു. 2006ലാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിയൻ പ്ലൂട്ടോയുടെ ഗ്രഹമെന്ന പദവിമാറ്റി കുള്ളൻ ഗ്രഹമായി പരിഗണിച്ചത്.

My favorite soundbyte of the day that probably won't make it to TV. It came from NASA Administrator Jim Bridenstine. As a Pluto Supporter, I really appreciated this. #9wx #PlutoLoversRejoice @JimBridenstine pic.twitter.com/NdfQWW5PSZ