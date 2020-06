മീററ്റ്: ആയിരക്കണക്കിന് വിവോ സ്മാര്‍ട്‌ഫോണുകളില്‍ ഒരേ ഐഎംഇഐ നമ്പര്‍ തന്നെ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് പോലീസ് വിവോയ്‌ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ഡല്‍ഹിയിലെ ഒരു വിവോ സര്‍വീസ് സെന്ററില്‍ നിന്നും തനിക്ക് മാറ്റി ലഭിച്ച സ്മാര്‍ട്‌ഫോണിന്റെ ഐഎംഇഐ നമ്പര്‍ അതിന്റെ ബോക്‌സില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയതില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് ഒരു പോലീസ് സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടറുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടതോടെയാണ് സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.

മീററ്റ് പോലീസിന്റെ സൈബര്‍ സെല്‍ വിഭാഗം കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഫോണിലെ ഐഎംഇഐ നമ്പര്‍ മാറ്റിയിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവോ സര്‍വീസ് സെന്റര്‍ മാനേജര്‍ പറഞ്ഞത്. തുടര്‍ന്ന് സൈബര്‍ സെല്‍ ആ ഐഎംഇഐ നമ്പര്‍ ഫോണിലെ സിം ഓപ്പറേറ്റര്‍ക്ക് കൈമാറി.

അഞ്ച് മാസം നീണ്ട അന്വേഷണത്തിനൊടുവില്‍ 2019 സെപ്റ്റംബര്‍ 24 വരെ 13500 വിവോ സ്മാര്‍ട്‌ഫോണുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് ഒരേ ഐഎംഇഐ നമ്പറിലാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തി. രാജ്യത്ത് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഉപയോഗത്തിലുള്ള ഫോണുകളാണിവ.

സംഭവത്തില്‍ വിവോ നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍ ഹര്‍മഞ്ജിത് സിങിന് പോലീസ് നോട്ടീസ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ കമ്പനി ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

നേരത്തെ മധ്യപ്രദേശ്, ജബല്‍പുര്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലും സമാനമായ സംഭവം നടന്നിരുന്നു. അന്ന് ഒരു ലക്ഷം പേര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്മാര്‍ട്‌ഫോണുകളില്‍ ഒരേ ഐഎംഇഐ നമ്പര്‍ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി.

ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ മൊബൈല്‍ എക്യുപ്‌മെന്റ് ഐഡന്റിറ്റി നമ്പര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഐഎംഇഐ എന്ന 15 അക്ക കോഡ് ഓരോ ഫോണുകള്‍ക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണം. 2017 ലെ ട്രായ് നിബന്ധന അനുസരിച്ച് ഇതില്‍ വീഴ്ചവരുത്തിയാല്‍ മൂന്ന് വര്‍ഷം തടവ് ശിക്ഷ ലഭി്ക്കുന്ന കുറ്റമാണ്.

Content Highlights: Over 13,500 Vivo smartphones found using the same IMEI number