റഷ്യന്‍ എംബസിയുടെയും കോണ്‍സുലേറ്റിന്റെയും പേരിലുള്ള വാഹനം വില്‍ക്കാനെന്ന പേരില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ തട്ടിപ്പിനു ശ്രമം. തിരുവനന്തപുരം റഷ്യന്‍ ഓണററി കോണ്‍സുലേറ്റിലെ വാഹനങ്ങള്‍ വില്‍ക്കാനുണ്ടെന്ന് ഒ.എല്‍.എക്സ്. വെബ്സൈറ്റിലൂടെ വ്യാജ പരസ്യം നല്‍കിയാണ് തട്ടിപ്പ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് റഷ്യന്‍ കള്‍ച്ചറല്‍ സെന്റര്‍ ഓണററി കോണ്‍സില്‍ രതീഷ് സി.നായരുടെ പരാതിയില്‍ കന്റോണ്‍മെന്റ് പോലീസ് കേസെടുത്തു.

റഷ്യന്‍ കോണ്‍സുലേറ്റിന്റെ പേരിലുള്ള മൂന്ന് കാറുകള്‍ വില്‍ക്കാനുണ്ടെന്നാണ് വ്യാജ പരസ്യത്തില്‍ പറയുന്നത്. മാരുതി കമ്പനിയുടെ കാറിന് ആറു ലക്ഷവും മഹീന്ദ്രയുടേതിന് 10 ലക്ഷവും ടൊയോട്ടയുടേതിന് 12 ലക്ഷവുമാണ് വില ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. കോണ്‍സില്‍ വിദേശത്തേക്കു പോകുന്നതിനാലാണ് വാഹനങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുന്നതെന്നും മികച്ച വാഹനങ്ങളാണെന്നും പരസ്യത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

ടെലിഫോണ്‍ നമ്പര്‍ നല്‍കി ഉപഭോക്താക്കളുമായി തട്ടിപ്പുകാര്‍ നേരിട്ടു സംസാരിക്കും. ഇതിനു ശേഷം വാഹനവിലയുടെ പത്തുശതമാനം മുന്‍കൂര്‍ അടയ്ക്കണമെന്ന് നിര്‍ദേശിക്കും. വാഹനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കില്‍ ഈ പണം തിരികെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് വാഗ്ദാനം. ഓണററി കോണ്‍സിലിന്റെ സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിലുള്ള എറണാകുളത്തെ എസ്.ബി.ഐ. അക്കൗണ്ടിലേക്കു പണം അയയ്ക്കാനാണ് നിര്‍ദേശിക്കുന്നത്. ഈ പണവുമായി തട്ടിപ്പുകാര്‍ മുങ്ങുകയാണ് പതിവെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു.

തട്ടിപ്പുകാരില്‍നിന്നു ലഭിച്ച മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍, ഇ-മെയില്‍ ഐ.ഡി., ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പര്‍ എന്നിവ സഹിതമാണ് റഷ്യന്‍ കള്‍ച്ചറല്‍ സെന്റര്‍ അധികൃതര്‍ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. ഇ-മെയില്‍ ഐ.ഡി. അടക്കമുള്ളവ യഥാര്‍ഥ മെയിലുമായി സാമ്യമുള്ളവയാണ്. ഓണററി കോണ്‍സിലിന്റെ പേരും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്നാല്‍, ഈ പരസ്യത്തില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങള്‍ റഷ്യന്‍ കോണ്‍സുലേറ്റിനില്ലെന്ന് രതീഷ് സി.നായര്‍ പറഞ്ഞു. ഇത്തരത്തില്‍ മറ്റു പല എംബസികളുടെയും പേരില്‍ വാഹനവില്പന തട്ടിപ്പുകള്‍ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും പോലീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളുടെയും എംബസികളുടെ പേരിലുള്ള പരസ്യങ്ങളും ഓണ്‍ലൈന്‍ െവബ്‌സൈറ്റുകളില്‍ കാണുന്നുണ്ട്. ഇവയെക്കുറിച്ചും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

