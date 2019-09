ആമസോണിന്റെ സ്മാര്‍ട് അസിസ്റ്റന്റ് സേവനമായ അലെക്‌സ ഇനി ഹിന്ദിയിലും ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും കലര്‍ന്ന ഹിംഗ്ലീഷിലുമുള്ള ആവശ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കും. ഹിന്ദി ഭാഷ പഠിക്കാനുള്ള കഴിവും അലെക്‌സയ്ക്കുണ്ട്. ഏറെ നാളത്തെ ശ്രമങ്ങള്‍ക്കൊടുവിലാണ് ഇത് സാധ്യമാക്കിയത് എന്ന് അലെക്‌സ എഐ വൈസ് പ്രസിഡന്റും ഹെഡ് സൈന്റിസ്റ്റുമായ രോഹിത് പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യന്‍ ഇംഗ്ലീഷിന് വേണ്ടിയുള്ള പഠനങ്ങളും അലെക്‌സയില്‍ ഹിന്ദിയെത്തിക്കുന്നതില്‍ സഹായകമായിട്ടുണ്ടെന്നും ഡീപ്പ് ലേണിങിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇത് സാധ്യമായതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഉച്ചാരണ വ്യത്യാസങ്ങളും തിരിച്ചറിയാന്‍ ഡീപ്പ് ലേണിങിന് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഹിംഗ്ലീഷ് നിര്‍ദേശങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാനാവും. എന്തായാലും ഹിന്ദി ഉള്‍പ്പെടുന്ന ദേവനാഗരി ലിപി ആദ്യം മുതല്‍ തന്നെ അലെക്‌സയ്ക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വന്നു.

ഇതോടെ അലെക്‌സ സംവിധാനമുള്ള ഉപകരണങ്ങളോട് ആളുകള്‍ക്ക് ഹിന്ദിയില്‍ സംസാരിക്കാന്‍ സാധിക്കും. താമസിയാതെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയും ഹിന്ദി ഭാഷയും വളരെ എളുപ്പം മാറിമാറി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സൗകര്യം അലെക്‌സയില്‍ എത്തും. ഇത് ഒന്നിലധികം ഭാഷകള്‍ സംസാരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സഹായകമാവും.

2017 ല്‍ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ അലെക്‌സ ഇപ്പോള്‍ വിവിധങ്ങളായ ഉപകരണങ്ങളില്‍ ലഭ്യമാണ്. സ്മാര്‍ട് ഹോം ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തില്‍ വര്‍ധനവുണ്ടായത് അലെക്‌സയ്ക്ക് നേട്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അലെക്‌സയ്ക്ക് ഇതിനോടകം 10 കോടിയിലധികം ഉപയോക്താക്കളെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.

