വിന്‍ഡോസിലെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലൊന്നാണ് നോട്ട് പാഡ്. എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ കുറിപ്പുകളോ ലേഖനങ്ങളോ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണിത്. എച്ച്.ടി.എം.എല്‍. പോലെയുള്ള പല പ്രോഗ്രാമിങ്ങ് ഭാഷകളും ചിട്ടപ്പെടുത്താനും സേവ് ചെയ്യാനും നോട്ട് പാഡിനു കഴിയും.

1983ല്‍ ഇറങ്ങിയ വിന്‍ഡോസ് 1.0 മുതല്‍ വിന്‍ഡോസിന്റെ എല്ലാ പതിപ്പുകളിലുമുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററാണ് നോട്ട്പാഡ്. ഇക്കാലം കൊണ്ട് വിന്‍ഡോസ് ഓഎസിന് പലവിധ മാറ്റങ്ങള്‍ വന്നുവെങ്കിലും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കാത്ത ആപ്ലിക്കേഷന്‍ കൂടിയാണിത്.

നോട്ട്പാഡിന്റെ പുതിയ ലൈറ്റ് തീം Photo: Microsoft

എന്നാല്‍ വിന്‍ഡോസ് 11 ല്‍ നോട്ട്പാഡ് മാറുകയാണ്. പുതിയ രൂപകല്‍പനയിലുള്ള നോട്ട്പാഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. ഡെവ് ചാനലിലെ (Dev Channel) വിന്‍ഡോസ് ഇന്‍സൈഡര്‍മാര്‍ക്കാണ് ഇത് ലഭിക്കുക. ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകള്‍ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യാ പ്രബുദ്ധരായ ആളുകളാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡെവ് ചാനലിലുള്ളത്.

നിരവധി മാറ്റങ്ങളോടുകൂടിയാണ് നോട്ട്പാഡ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും വിന്‍ഡോസ് 11 ഓഎസിന്റെ ഡിസൈനിനോട് ഇണങ്ങുന്ന വിധത്തില്‍ ഇതിന്റെ യൂസര്‍ ഇന്റര്‍ഫേയ്‌സ് പൂര്‍ണമായും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്തു. ആപ്പ് വിന്‍ഡോയുടെ റൗണ്ടഡ് കോര്‍ണറുകള്‍ അതിലൊന്നാണ്.

നോട്ട് പാഡിന്റെ പുതിയ ഡാര്‍ക്ക് മോഡ് വിൻഡോ | Photo: Microsoft

ഇതിലെ പ്രധാനമായൊരു മാറ്റം ഡാര്‍ക്ക് മോഡ് ആണ്. ഏറെ കാലമായി ഉപഭോക്താക്കള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഇതെന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പറയുന്നു. വെള്ള നിറത്തിലുള്ള പശ്ചാത്തലം കണ്ണുകള്‍ക്ക് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. സ്മാര്‍ട്‌ഫോണ്‍, കംപ്യൂട്ടര്‍ സോഫ്റ്റ് വെയറുകളും ആപ്പുകളുമെല്ലാം ഡാര്‍ക്ക് മോഡ് ഓപ്ഷന്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. രാത്രിയില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഈ സംവിധാനം ഏറെ ഉപകരിക്കും. ഫൈന്റ് ആന്റ് റീപ്ലേസ് പോപ്പ് അപ്പ് വിന്‍ഡോയുടെ ഡിസൈന്‍ പൂര്‍ണമായും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

പുതിയ Find and Replace ഓപ്ഷൻ | Photo: Microsoft

കംപ്യൂട്ടറിന്റെ തീമിനസരിച്ചുള്ള പശ്ചാത്തലം നോട്ട്പാഡ് തനിയെ സ്വീകരിക്കും. ഇതില്‍ മാറ്റം വരുത്താം. പുതിയ സെറ്റിങ്‌സ് മെനുവില്‍ ആപ്പിന്റെ രൂപഭംഗിയില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്താം. നോട്ട്പാഡിന്റെ വലത് ഭാഗത്തെ കോണിലായാണ് സെറ്റിങ്‌സ് നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. ഫോണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും ഈ ഓപ്ഷനില്‍ നിന്നാണ്.

നേരത്തെ നോട്ട് പാഡിന് മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന ഫോര്‍മാറ്റ്, ഹെല്‍പ് ഓപ്ഷനുകള്‍ ഒഴിവാക്കി. പകരം ഫയല്‍, എഡിറ്റ്, വ്യൂ എന്നീ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകളാണുള്ളത്. നോട്ട് പാഡിന്റെ ലോഗോയും പരിഷ്‌കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റം തന്നെയാണ് നോട്ട്പാഡില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാഴ്ചയില്‍ തന്നെ വ്യക്തമാണ്.

സാധാരണ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് പുതിയ നോട്ട്പാഡ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നറിയാന്‍ ഇനിയും കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും.

