സ്വീഡന്‍: ഈ വര്‍ഷത്തെ വൈദ്യശാസ്ത്ര നൊബേല്‍ പുരസ്‌കാരത്തിന് ജയിംസ് പി. അലിസണ്‍ (അമേരിക്ക), ടസാകു ഹോന്‍ജോ (ജപ്പാന്‍) എന്നിവര്‍ അര്‍ഹരായി. കാന്‍സര്‍ പ്രതിരോധ ചികിത്സാരംഗത്തെ വിപ്ലവകരമായ കണ്ടെത്തലുകള്‍ക്കാണ് ഇവര്‍ക്ക് പുരസ്‌കാരം.

കാന്‍സര്‍ ചികിത്സയെ പുതിയ തലത്തിലേക്കുയര്‍ത്തുന്നതാണ് ഇരുവരുടെയും കണ്ടുപിടുത്തമെന്നും (ഇമ്മ്യൂണ്‍ ചെക്‌പോയിന്റര്‍ ഇന്‍ഹിബിറ്റര്‍ തെറാപ്പി), ഇത് കാന്‍സര്‍ ചികിത്സാരംഗത്ത് സമൂലമായ മാറ്റത്തിന് വഴിതുറന്നതായും പുരസ്‌കാരനിര്‍ണയ സമിതി വിലയിരുത്തി. കാന്‍സറിനെതിരായുള്ള രോഗപ്രതിരോധ കോശങ്ങളിലെ നിര്‍ണായക പ്രോട്ടീന്‍ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞതാണ് ഹോന്‍ജോയെ പുരസ്‌കാരത്തിന് അര്‍ഹനാക്കിയത്. ഇതേ മേഖലയില്‍ പ്രോട്ടീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനത്തിനാണ് അലിസണിന് പുരസ്‌കാരം.

ടെക്‌സസ് സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസറാണ് അലിസണ്‍. ക്യോട്ടോ സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍ പ്രൊഫസറാണ് ഹോന്‍ജോ.

BREAKING NEWS

The 2018 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to James P. Allison and Tasuku Honjo “for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation.” pic.twitter.com/gk69W1ZLNI