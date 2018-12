ചൈനയില്‍ സെന്‍സര്‍ഷിപ്പിന് അനുസരിച്ചുള്ള പുതിയ സെര്‍ച്ച് എഞ്ചിന്‍ അവതരിപ്പിക്കില്ലെന്ന് ഗൂഗിള്‍ മേധാവി സുന്ദര്‍ പിച്ചൈ. ചൊവ്വാഴ്ച യുഎസ് ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസന്റേറ്റീവ്‌സ് ജുഡിഷ്യറി കമ്മിറ്റിയ്ക്ക് മുമ്പാകെയാണ് സുന്ദര്‍ പിച്ചൈ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ചൈനയില്‍ പുതിയ സെര്‍ച്ച് എന്‍ജിന്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ നിലവില്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് പദ്ധതിയില്ലെന്ന് ബോബ് ഗൂഡ്‌ലാറ്റ് ചെയര്‍മാനായ കമ്മറ്റിയ്ക്ക് മുമ്പില്‍ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ചൈനയില്‍ വിവരങ്ങളെത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന പ്രവര്‍ത്തനം. അത് അടിസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശമാണ്. ഞങ്ങള്‍ക്ക് ചൈനയില്‍ സെര്‍ച്ച് എന്‍ജിന്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ പദ്ധതിയില്ല. ഗൂഗിളിന്റെ പുതിയ സെര്‍ച്ച് എന്‍ജിന്‍ പദ്ധതിയെന്ന രീതിയില്‍ വാര്‍ത്തകളില്‍ വന്ന ഡ്രാഗണ്‍ ഫ്ലൈ പ്രൊജക്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗം ഷീല ജാക്‌സണ്‍ ലീയുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയായി പിച്ചൈ പറഞ്ഞു. ഭാവിയില്‍ അങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി ഗൂഗിളിന് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കില്‍ നിയമനിര്‍മാതാക്കളുടെ മുമ്പില്‍ ഗൂഗിള്‍ സുതാര്യമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ചൈനയിലെ പുതിയ ഉല്‍പന്നത്തിന് വേണ്ടി കമ്പനിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ ആരെങ്കിലും യോഗങ്ങള്‍ ചേരുന്നുണ്ടോ എന്നും സെന്‍സര്‍ഷിപ്പിന് അധിഷ്ഠിതമായ സെര്‍ച്ച് എന്‍ജിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചൈനീസ് സര്‍ക്കാരുമായി എന്തെങ്കിലും ചര്‍ച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും കമ്മറ്റി പ്രതിനിധികള്‍ സുന്ദര്‍ പിചൈയോട് ആരാഞ്ഞു.

ഞങ്ങളുടെ സെര്‍ച്ച് സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കമ്പനിയ്ക്കുള്ളില്‍ തന്നെയുള്ള പദ്ധതിയാണ് പ്രൊജക്ട് ഡ്രാഗണ്‍ ഫ്ലൈ. നിലവില്‍ ചൈനയില്‍ അങ്ങനെ ഒരു സെര്‍ച്ച് ഉപകരണം പുറത്തിറക്കാന്‍ പദ്ധതിയില്ല. പിച്ചൈ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം ചൈനയ്ക്കുവേണ്ടി പുതിയ സെര്‍ച്ച് എന്‍ജിന്‍ ആരംഭിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഗൂഗിളിനുള്ളില്‍ തന്നെ തര്‍ക്കവിഷയമാണെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്റര്‍നെറ്റിന് മേലുള്ള കടുത്ത സെന്‍സര്‍ഷിപ്പുകളോട് എതിര്‍ത്ത് ചൈനയില്‍നിന്ന് സേവനം പിന്‍വലിച്ച ഗൂഗിള്‍ ഇപ്പോള്‍ കീഴടങ്ങാനൊരുങ്ങുകയാണെന്നാണ് ആക്ഷേപം. വിഷയത്തില്‍ സി.ഇ.ഒ. സുന്ദര്‍ പിച്ചൈയ്ക്കെതിരേ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് പ്രതിഷേധം ഉള്ളതായി അന്തര്‍ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

ഡ്രാഗണ്‍ ഫ്ലൈ പ്രൊജക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വാര്‍ത്തകളെയാണ് സുന്ദര്‍ പിച്ചൈ ഇപ്പോള്‍ നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്തരം ഒരു പദ്ധതി ഭാവിയില്‍ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയില്ല.

ഡ്രാഗണ്‍ ഫ്ലൈ പ്രൊജക്ടിനെ കൂടാതെ 2016 ലെ അമേരിക്കന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കണ്‍സര്‍വേറ്റീവ് നിലപാടുകള്‍ക്കെതിരെ ഗൂഗിളിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുമുണ്ടായ പക്ഷപാതിത്വപരമായ നിലപാടിനേയും കമ്മറ്റി അംഗങ്ങള്‍ ചോദ്യം ചെയ്തു. ഉപയോക്താക്കളുടെ ലൊക്കേഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും അത് പരസ്യദാതാക്കള്‍ക്ക് വില്‍ക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗങ്ങള്‍ ചോദ്യം ചെയ്തു. എന്നാല്‍ പരസ്യദാതാക്കള്‍ക്ക് ലൊക്കേഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുന്നില്ലെന്നും ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്ഥാനത്തിന് തങ്ങള്‍ സംരക്ഷണം നല്‍കുന്നുണ്ടെന്നും ഗൂഗിള്‍ സിഇഓ പറഞ്ഞു.

