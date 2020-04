ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ്-19 നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ സര്‍ക്കാരിനല്ലാതെ മറ്റാര്‍ക്കും പങ്കുവെക്കാന്‍ അനുവാദമില്ലെന്നുള്ള വ്യാജ സന്ദേശം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലും വാട്‌സാപ്പിലും വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിപ്പെന്ന രീതിയിലാണ് ഈ സന്ദേശം പ്രചരിക്കുന്നത്.

ഇന്ന് അര്‍ധരാത്രിമുതല്‍ രാജ്യത്ത് ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയെന്നും ഇതനുസരിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പിനല്ലാതെ മറ്റൊരു പൗരനും കൊറോണ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അപ്‌ഡേറ്റും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശിക്ഷാര്‍ഹമായ കുറ്റമണെന്നും ഈ സന്ദേശത്തില്‍ പറയുന്നു.

ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിനുകള്‍ ഈ നിര്‍ദേശം ഗ്രൂപ്പുകളില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും സന്ദേശത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ലൈവ് ലോ.ഇന്‍ എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ വാര്‍ത്താ ലിങ്കും ഈ സന്ദേശത്തോടൊപ്പം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്നും വസ്തുതകളില്‍ കൃത്യത വരുത്താതെ ഒരു മാധ്യമവും കോവിഡ്-19 സംബന്ധിച്ച യാതൊരു വാര്‍ത്തയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കരുത് എന്ന സുപ്രീംകോടതി നിര്‍ദേശത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്തയാണ് ആ ലിങ്കിലുള്ളത്.

നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച വ്യാജവാര്‍ത്തയുമായി ഈ ലിങ്കിലെ വാര്‍ത്തയ്ക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഈ സന്ദേശം ശരിയല്ലെന്ന് കാണിച്ച് പ്രസ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ബ്യൂറോയും രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു.

സര്‍ക്കാരല്ലാതെ മറ്റാര്‍ക്കും കോവിഡ്-19 വാര്‍ത്തകള്‍ പങ്കുവെക്കാന്‍ അധികാരമില്ലെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഉത്തരവുകളൊന്നും സുപ്രീംകോടതി പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ല. അതേസമയം കോവിഡ്-19 സംബന്ധിച്ച് വ്യാജവാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിക്കുന്നതില്‍ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച കോടതി വാര്‍ത്തകള്‍ നല്‍കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: News That No Person Apart From Government Is Allowed To Share Or Post covid 19 Updates Is False