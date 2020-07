ന്യൂഡല്‍ഹി: 2018 ല്‍ മന്ത്രിസംഭ അംഗീകാരം നല്‍കിയ ദേശീയ ഡിജിറ്റല്‍ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ നയം (എന്‍.ഡി.സി.പി.) സര്‍ക്കാര്‍ ഉടന്‍ നടപ്പാക്കണമെന്ന് ട്രായ് ചെയര്‍മാന്‍ ആര്‍.എസ്. ശര്‍മ. ടെലികോം കമ്പനികളുടെ സംഘടനയായ സി.ഓ.എ.ഐയുടെ യോഗത്തിലാണ് പുതിയ ടെലികോം നയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചത്.

നയത്തിന്റെ നിബന്ധനകളെ കുറിച്ച് ആരും ആശങ്ക ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല. കോവിഡ്-19 പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തില്‍ ഒരു പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന ടെലികോം മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ എന്‍.ഡി.സി.പി. നയം നടപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ടെലികോം മേഖലയുടെ സാമ്പത്തിക സമ്മര്‍ദ്ദം ഇല്ലാതാക്കും. ടെലികോം മേഖലയെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ നടപടികള്‍ ദേശീയ ഡിജിറ്റല്‍ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ നയത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മാത്രമല്ല, നയത്തിലെ ചില വ്യവസ്ഥകള്‍ ടെലികോം നെറ്റ് വര്‍ക്കുകള്‍ വികസിപ്പിക്കുമെന്നും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ സഹായത്തോടെ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉയര്‍ത്തും. എന്‍.ഡി.സി.പി. നയത്തില്‍ ജനങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റല്‍ കണക്റ്റിവിറ്റി ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന വിവിധ നടപടികളുണ്ടെവന്നും ആര്‍.എസ്. ശര്‍മ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, കോവിഡ്-19 കാലഘട്ടത്തില്‍ സ്തുത്യര്‍ഹമായ സേവനം നല്‍കിയ ടെലികോം മേഖലയെ ട്രായ് ചെയര്‍മാന്‍ പ്രശംസിച്ചു. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ സമയത്ത് എല്ലാവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനും ജോലിക്കും വിനോദത്തിനും തടസമില്ലാത്ത നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് നല്‍കുന്നതിനും ടെലികോം മേഖല പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Content Highlights: National Digital Communications Policy Should Be Implemented Soon: Trai Chairman