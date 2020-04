ഒമ്പത് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം അമേരിക്ക സ്വന്തം മണ്ണില് നിന്നു ഗവേഷകരെ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക്‌ അയക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. മെയ് 27-ന് രണ്ട് അമേരിക്കന്‍ ഗവേഷകരുമായി സ്‌പേയ്‌സ് എക്‌സിന്റെ ക്രൂ ഡ്രാഗണ്‍ ബഹിരാകാശ പേടകം വിക്ഷേപിക്കും. സ്‌പേസ് എക്‌സിന്റെ തന്നെ ഫാല്‍ക്കണ്‍ 9 റോക്കറ്റിലാണ് വിക്ഷേപണം.

ഇതാദ്യമായാണ് സ്‌പേസ് എക്‌സിന്റെ ക്രൂ ഡ്രാഗണ്‍ പേടകത്തില്‍ അമേരിക്ക ഗവേഷകരെ അയക്കുന്നത്. നാസയുടെ സാമ്പത്തിക പിന്തുണയോടെയാണ് സ്‌പേസ് എക്‌സ് ക്രൂ ഡ്രാഗണ്‍ എന്ന ബഹിരാകാശ പേടകം വികസിപ്പിച്ചത്.

2011-ല്‍ ഗവേഷകരെ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെത്തിക്കാന്‍ സ്‌പേസ് ഷട്ടില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം റഷ്യയുടെ സോയൂസ് റോക്കറ്റുകളെയാണ് അമേരിക്ക അതിനായി ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. ഒമ്പത് വര്‍ഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ആദ്യമായാണ് അമേരിക്ക സ്വന്തം മണ്ണില്‍നിന്നു ഗവേഷകരെ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നത്.

ബഹിരാകാശ ഗവേഷകരായ റോബര്‍ട്ട് ബെഹ്‌ങ്കെന്‍, ഡഗ്ലസ് ഹര്‍ലി എന്നിവരാണ് സ്‌പേസ് എക്‌സ് റോക്കറ്റില്‍ ആദ്യമായി ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്.

മെയ് 27-ന് അമേരിക്കന്‍ സമയം വൈകുന്നേരം 4.32-നാണ് വിക്ഷേപണം. ഫ്‌ളോറിഡയിലെ കെന്നഡി സ്‌പേസ് സെന്ററില്‍ അപ്പോളോ, സ്‌പേസ് ഷട്ടില്‍ പദ്ധതികള്‍ക്കായി ഉപയോഗിച്ച ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള 39എ ലോഞ്ച് പാഡ് ആണ് വിക്ഷേപണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുക.

2012 മുതല്‍ നാസയ്ക്ക് വേണ്ടി ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് സാധന സാമഗ്രികള്‍ എത്തിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്‌പേസ് എക്‌സിന്റെ ഡ്രാഗണ്‍ കാപ്‌സ്യൂളിന്റെ പരിഷ്‌കൃത രൂപമാണ് ക്രൂ ഡ്രാഗണ്‍ കാപ്‌സ്യൂള്‍. വിക്ഷേപിച്ച് 24 മണിക്കൂര്‍ കൊണ്ട് ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെത്താന്‍ ഇതിന് സാധിക്കും. ഇപ്പോള്‍ പുറപ്പെടുന്ന ഗവേഷകര്‍ എത്രനാള്‍ ബഹിരാകാശ നിലയത്തില്‍ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമല്ല. നിലവില്‍ ഒരു അമേരിക്കന്‍ ഗവേഷകനും രണ്ട് റഷ്യക്കാരുമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലുള്ളത്.

