അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്കുള്ള നാസയുടെ ആദ്യ ബഹിരാകാശ വിനോദസഞ്ചാര പദ്ധതി 2022 ഫെബ്രുവരി 28 ന് ആരംഭിക്കും.

ടെക്‌സാസ് ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ആക്‌സിയം സ്‌പേസ് ആണ് പദ്ധതിയുടെ സംഘാടകര്‍. സ്‌പേസ് എക്‌സിന്റെ ഫാല്‍ക്കണ്‍ 9 റോക്കറ്റും ക്രൂ ഡ്രാഗണ്‍ പേടകവുമാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുക.

ആക്‌സ്-വണ്‍ (Ax-1) ടൂറിസം മിഷന്‍ അഥവാ പ്രൈവറ്റ് ആസ്‌ട്രോണട്ട് മിഷന്‍ എന്നാണ് ഈ പദ്ധതിയെ നാസ വിളിക്കുന്നത്. ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന പദ്ധതിയില്‍ കനേഡിയന്‍ വ്യവസായി മാര്‍ക്ക് പാത്തി, അമേരിക്കന്‍ സംരംഭകന്‍ ലാരി കോണര്‍, മുന്‍ ഇസ്രായേലി വ്യോമസേന പൈലറ്റ് എയ്റ്റന്‍ സ്റ്റിബ്ബ് എന്നിവരും പദ്ധതിയുടെ കമാന്‍ഡറും നാസയുടെ ബഹിരാകാശസഞ്ചാരിയുമായ മൈക്കല്‍ ലോപെസ് അലെഗ്രിയയുമാണ് പങ്കെടുക്കുക.

വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ മൂന്ന് പേരും 5.5 കോടിയോളം ഡോളര്‍ ചെലവിട്ടാണ് ബഹിരാകാശ നിലയം സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ പോവുന്നത്.

അതേസമയം നാസയുടെ രണ്ടാമത് സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ വിനോദ സഞ്ചാര പദ്ധതിയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ആക്‌സിയം സ്‌പേസിനെ തന്നെ നാസ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഈ പദ്ധതി 2022 ലോ, 2023 ലോ ആയിരിക്കും യാഥാര്‍ഥ്യമാവുക.

ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി അമേരിക്കയുടെ നാസയും റഷ്യയുടെ റോസ്‌കോസ്‌മോസും ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്കുള്ള യാത്രകളെ വാണിജ്യവത്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം റോക്കറ്റ് സഞ്ചാരം കാശ് വെറുതെകളയുന്നതിനാണെന്നും മലിനീകരണത്തിനിടയാക്കുന്നുവെന്നും ശതകോടീശ്വന്മാര്‍ അവരുടെ പണം ചെലവാക്കുന്നതിനായി തീവ്രമായ വഴികള്‍ തേടുകയണെന്നും വിമര്‍ശനമുണ്ട്.

These are important steps! Thanks to our international partners as we continue to work this mission with @Axiom_Space. Launch is now targeted Feb. 28 based on station traffic planning. It's exciting to see us maximizing @Space_Station and expanding access to low-Earth orbit!