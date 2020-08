ലബനന്റെ തലസ്ഥാനമായ ബയ്റുത്തില്‍ ഓഗസ്റ്റ് നാലിനുണ്ടായ വന്‍ സ്‌ഫോടനത്തിന്റെ ആഘാതം എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഭൂപടം പുറത്തുവിട്ട് നാഷണല്‍ എയറോനോട്ടിക്‌സ് ആൻഡ് സ്‌പേസ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ (നാസ). സ്‌ഫോടനത്തില്‍ 170 ഓളം പേർ മരിക്കുകയും 3000 ത്തില്‍ അധികം പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

സിംഗപ്പുരിലെ എര്‍ത്ത് ഒബ്‌സര്‍വേറ്ററിയുമായി സഹകരിച്ച് നാസയുടെ അഡ്വാന്‍സ്ഡ് റാപ്പിഡ് ഇമേജിംഗ് ആന്‍ഡ് അനാലിസിസ് (ARIA) ടീം ശേഖരിച്ച സാറ്റലൈറ്റ്-ഡിറൈവ്ഡ് അപ്പര്‍ച്ചര്‍ റഡാര്‍ ഡാറ്റയാണ് മാപ്പ് നിര്‍മിക്കാന്‍ ഉപയോഗിച്ചത്.

ഈ മാപ്പിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആഘാതമേറ്റ സ്ഥലങ്ങള്‍ മനസിലാക്കാനും ജനങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ സഹായമെത്തിക്കാനും സാധിക്കും. നഗരത്തിലെ തുറമുഖത്തോട് ചേര്‍ന്നാണ് സ്‌ഫോടനം ഉണ്ടായത്. 150 ല്‍ കൂടുതല്‍ പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ സംഭവത്തില്‍ കോടികളുടെ നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. നാസ ഒരു പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു.

Before and after SkySat imagery shows the impact of yesterday’s explosion in Beirut.



Imagery captured on May 31, 2020 and today, August 5, 2020. pic.twitter.com/8zCLDOZn4w