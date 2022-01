ജെയിംസ് വെബ് ദൂരദര്‍ശിനി വിന്യസിക്കുന്നത് വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കി. ശനിയാഴ്ച ദൂരദര്‍ശിനിയുടെ പ്രധാന കണ്ണാടി കൂടിതുറന്നു. ദൂരദര്‍ശിനി വിന്യസിക്കുന്നതിന്റെ അവസാന ഘട്ടമായിരുന്നു ഇത്. രണ്ടാഴ്ചയെടുത്താണ് ദൂരദര്‍ശിനിയുടെ വിന്യാസം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്.

ഇതിനകം 9.66 ലക്ഷം കിലോമീറ്റര്‍ ശൂന്യാകാശത്ത് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ നിര്‍മിച്ചതില്‍ ഏറ്റവും വലുതും ശക്തിയേറിയതുമായ ബഹിരാകാശ ദൂരദര്‍ശിനിയാണിത്. ആരിയന്‍ 5 വിക്ഷേപണ റോക്കറ്റില്‍ ദൂരദര്‍ശിനിയെ മടക്കിയൊതുക്കിയാണ് വിക്ഷേപിച്ചത്. വിക്ഷേപണം കഴിഞ്ഞത് മുതല്‍ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായി നിവര്‍ത്തുന്ന ജോലിയിലായിരുന്നു ഗവേഷകര്‍.

ടെന്നീസ് കോര്‍ട്ടിന്റെ വലിപ്പമുള്ള സണ്‍ഷീല്‍ഡും സെക്കന്‍ഡറി മിററും നേരത്തെ തുറന്നിരുന്നു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് പ്രധാന കണ്ണാടി തുറക്കുന്ന ജോലികള്‍ ആരംഭിച്ചത്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആഴങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള പ്രകാശം പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഈ വലിയ കണ്ണാടിയുടെ ജോലി. സ്വര്‍ണം പൂശിയ 18 ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ കണ്ണാടിയ്ക്കുള്ളത്. കണ്ണാടിയുടെ ആദ്യ പാനല്‍ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് തുറന്നത് അഞ്ചര മണിക്കൂറോളം എടുത്തു ഇതിന്.

ശനിയാഴ്ചയാണ് രണ്ടാമത്തെ പാനല്‍ തുറന്നത്. ഇപ്പോള്‍ 6.5 മീറ്റര്‍ വ്യാസമുള്ള കണ്ണാടി പൂര്‍ണമായി തുറന്നുകഴിഞ്ഞു.

മുന്‍ നാസ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്ററുടെ പേരാണ് ഈ ദൂരദര്‍ശിനിയ്ക്ക് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താന്‍ ഇനിയും 6.43 ലക്ഷം കിലോമീറ്ററിലേറെ ദൂരദര്‍ശിനിയ്ക്ക സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട്. ഉപകരണങ്ങള്‍ ശരിയായി ക്രമീകരിക്കാന്‍ വീണ്ടും അഞ്ചോ ആറോ മാസങ്ങളെടുക്കും.

പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഗാലക്‌സികളെ കുറിച്ചും നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള പഠനങ്ങള്‍ക്ക് ഒട്ടേറെ വിവരങ്ങള്‍ ഈ ദൂരദര്‍ശിനിയിലൂടെ ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പ്രതീക്ഷ. നക്ഷത്രങ്ങള്‍ രൂപമെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിലെ ജീവ സാധ്യതയെ കുറിച്ചുമെല്ലാം ജെയിംസ് വെബ് ടെലിസ്‌കോപ് പഠിക്കും.

