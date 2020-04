സ്‌കൈപ്പ്, സൂം, വെബെക്‌സ്, സ്ലാക്ക് പോലുള്ള സോഷ്യല്‍ മീറ്റിങ് ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയായ ആപ്പ് തന്നെയാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ലോക്ക് ഡൗണ്‍ കാലത്ത് ഇത്തരം ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ക്ക് ജനപ്രീതി വര്‍ധിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല്‍ സൈബര്‍ കുറ്റവാളികള്‍ അവയ്ക്ക് പിറകെയാണ്.

ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ പേരിനോട് സമാനതയുള്ള വ്യാജ ആപ്പുകള്‍ വന്‍തോതില്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. അവയില്‍ പലതും മാല്‍വെയറുകളും ആഡ് വെയറുകളും ഉള്ളവയാണെന്ന് സൈബര്‍ സുരക്ഷാ സ്ഥാപനമായ കാസ്പര്‍സ്‌കീ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.

കോവിഡ്-19 നിയന്ത്രണങ്ങളാല്‍ ബാധിക്കപ്പെട്ട ജനങ്ങള്‍ക്ക് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടാനുള്ള എളുപ്പവഴിയാണ് സോഷ്യല്‍ മീറ്റിങ് ആപ്പുകള്‍. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അത്തരം ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ സുരക്ഷിതമാണോ എന്ന് കാസ്പര്‍സ്‌കീ വിദഗ്ധര്‍ പരിശോധിച്ചത്. സൂം, വെബെക്‌സ്, സ്ലാക്ക് എന്നിവ പോലുള്ള പ്രമുഖ ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ക്ക് സമാനമായ പേരുകളുള്ള 1,300 ഫയലുകള്‍ തുടര്‍ന്നുള്ള വിശകലനത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. ആ 1,300 ഫയലുകളില്‍ 200 സുരക്ഷാ ഭീഷണികളും കണ്ടെത്തി അതില്‍ ഏറെ പ്രചാരത്തിലുള്ള ആഡ് വെയറുകളായ ഡീല്‍ പ്ലൈ, ഡൗണ്‍ലോഡ് സ്‌പോണ്‍സര്‍ പോലുള്ള ആഡ് വെയറുകളും ഉണ്ട്.

ആധികാരികതയുള്ള ആപ്പ് സ്റ്റോറുകള്‍ക്ക് പുറത്തുള്ള വെബ്‌സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആപ്പുകളിലാണ് ഇത്തരം ആഡ് വെയറുകളും മാല്‍വെയറുകളും കടന്നുകൂടാറ്. പരസ്യ വിതരണം നടത്തുകയും അതിനായി പലവിധ കൃത്രിമത്തങ്ങള്‍ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവയാണ് ആഡ് വെയറുകള്‍. ആഡ്വെയര്‍ ഒരു ക്ഷുദ്ര സോഫ്റ്റ്വെയറല്ലെങ്കിലും, അതിന് ഇപ്പോഴും ഒരു സ്വകാര്യത അപകടസാധ്യതയുണ്ട്.

കുറ്റവാളികള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന പേര് സ്‌കൈപ്പ് ആപ്പിന്റേതാണ്. ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പേര് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംശയാസ്പദമായ 120,000 ഫയലുകള്‍ കണ്ടെത്താന്‍ കാസ്‌പെര്‍സ്‌കി വിദഗ്ധര്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞു. മറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ പേരുകളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മാല്‍വെയറുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യാന്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതും സ്‌കൈപ്പിന്റെ പേരാണ്.

Content Highlights: Names of social meeting apps being used to distribute cyberthreats