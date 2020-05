കാലിഫോര്‍ണിയ: സ്‌പേയ്‌സ് എക്‌സ് മേധാവി ഇലോണ്‍ മസ്‌കും ഭാര്യ ഗ്രിംസിനും ചേര്‍ന്ന് മകനിട്ട X Æ A-12 Musk എന്ന വിചിത്രമായ പേര് ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ അടുത്തിടെ വലിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. പേരിന്റെ ഉച്ചാരണം എങ്ങനെയെന്നും അര്‍ഥമെന്തെന്നും അറിയാന്‍ ആളുകള്‍ ആകാംഷാഭരിതരായി.

പിന്നീട് ഈ പേരിന്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി മസ്‌കും ഗായികയായ ഗ്രിംസിനും രംഗത്തെത്തി. പേരില്‍ ഉപയോഗിച്ച ഓരോവാക്കിനും പ്രത്യേകം അര്‍ത്ഥം നിരത്തി അവര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഈ വിശദീകരണത്തിനും ആളുകളുടെ മനസിലെ സംശയങ്ങള്‍ ദൂരീകരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല.

എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴിതാ ഇരുവരും ചേര്‍ന്ന് മകന്റെ പേരില്‍ പുതിയൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. X Æ A-12 എന്ന പേരിലെ 12 ഒഴിവാക്കി പകരം Xii എന്ന റോമന്‍ അക്ഷരങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്തു. X Æ A- Xii എന്നാണ് മകന്റെ പുതിയ പേര്.

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️🐁 metal rat)