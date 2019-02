ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി അഥവാ പ്രതീതി യാഥാര്‍ത്ഥ്യ സാങ്കേതിക വിദ്യകള്‍ നല്‍കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്കന്‍ സൈന്യവുമായുള്ള കരാറില്‍ നിന്നും കമ്പനി പിന്‍മാറണമെന്ന ആവശ്യവുമായി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ജീവനക്കാര്‍.

മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഹോളോ ലെന്‍സ് എന്ന ഹെഡ്‌സെറ്റ് സൈന്യത്തിന് നല്‍കുന്നതിനെതിരെയാണ് 50 ഓളം കമ്പനി ജീവനക്കാര്‍ രംഗത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ആളുകളെ കൊല്ലാന്‍ വേണ്ടി ഹോളോ ലെന്‍സ് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് ഇവര്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മേധാവികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ കത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

നവംബറിലാണ് സൈനികര്‍ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ലക്ഷം ഹെഡ്‌സെറ്റുകള്‍ നിര്‍മിച്ച് നല്‍കാമെന്ന ഉറപ്പില്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സൈന്യവുമായി 47.9 കോടി ഡോളറിന്റെ കരാറിലെത്തിയത്.

ഹിംസയ്ക്കും അക്രമങ്ങള്‍ക്കും വഴിവെക്കും വിധം അമേരിക്കന്‍ സൈന്യത്തെ ശാക്തീകരിക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ നിന്നും മൈക്രോ സോഫ്റ്റ് പിന്‍മാറണമെന്ന്, ആയുധങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നതിനല്ല ഞങ്ങള്‍ ഇവിടെ വന്നത്. ഞങ്ങളുടെ അധ്വാനം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ഞങ്ങള്‍ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ജീവനക്കാര്‍ കത്തില്‍ പറയുന്നു.

2016 മാര്‍ച്ചിലാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഹോളോ ലെന്‍സ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഈ അത്യാധുനിക 'കണ്ണടയിലൂടെ' കാണുന്ന കാഴ്ചകള്‍ക്കൊപ്പം ഡിജിറ്റല്‍ ഹോളോഗ്രാഫിക് ചിത്രങ്ങളും കാണാന്‍ സാധിക്കും. ഞായറാഴ്ച ബാര്‍സലോനയില്‍ നടക്കുന്ന മൊബൈല്‍ വേള്‍ഡ് കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നടക്കുന്ന ചടങ്ങില്‍ ഹോളോലെന്‍സ് 2 പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

അമേരിക്കന്‍ സൈന്യവുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് വിഷ്വല്‍ ഓഗ്മെന്റേഷന്‍ സിസ്റ്റം (ഐ.വി.എ.എസ്) കരാര്‍ റദ്ദാക്കണം, ആയുധ സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍ എന്തെങ്കിലും വികസിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ അത് അവസാനിപ്പിക്കണം, ഈ വിഷയത്തില്‍ പരസ്യ നയപ്രഖ്യാപനം നടത്തണമെന്നും. ഈ നയം പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നുറപ്പിക്കാന്‍ ഒരു ഇന്റേണല്‍ എക്‌സ്‌റ്റേണല്‍ എത്തിക്‌സ് റിവ്യൂ ബോര്‍ഡ് വേണമെന്നും ജീവനക്കാര്‍ കത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

തൊഴിലാളികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ മാനിക്കുന്നുവെന്നും ഇത്തരത്തില്‍ മുമ്പും എതിര്‍പ്പുകള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും മൈക്രോ സോഫ്റ്റ് വക്താവ് പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ഈ തൊഴിലാളി പ്രതിഷേധം മൈക്രോസോഫ്റ്റിന് എളുപ്പം കൈകാര്യം ചെയ്യാനാവില്ലെന്ന് ബിബിസി റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

സൈന്യവുമായുള്ള കരാറില്‍ താല്‍പര്യമില്ലാത്ത ജീവനക്കാര്‍ക്ക് മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളില്‍ ജോലി ചെയ്യാമെന്നാണ് വിഷയത്തില്‍ മൈക്രോ സോഫ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ബ്രാഡ് സ്മിത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

എന്നാല്‍ ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ നിര്‍മിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമെന്തെന്ന് ജീവനക്കാരെ അറിയിക്കുന്നതില്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് ജീവനക്കാര്‍ പറഞ്ഞു. കരാര്‍ നിലവില്‍ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിരവധി സാങ്കേതികവിദഗ്ദര്‍ ഹോളോ ലെന്‍സിന് വേണ്ടി സംഭാവനകള്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ആര്‍ക്കിടെക്റ്റുകള്‍, കെട്ടിടങ്ങളും വാഹനങ്ങളും നിര്‍മിക്കുന്ന എഞ്ചീനീയര്‍മാര്‍, അധ്യാപകര്‍, ശസ്ത്രക്രിയാ വിദഗ്ദര്‍, സംഗീതജ്ഞര്‍, ഗെയിമര്‍മാര്‍ തുടങ്ങിയവരെ സഹായിക്കാന്‍ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് അവര്‍ വിശ്വസിച്ചരുന്നത്. തൊഴിലാളികള്‍ കത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

സൈന്യവുമായുള്ള സഹകരണത്തിന്റെ പേരില്‍ പ്രതിഷേധം നേരിടുന്ന ആദ്യത്തെ സ്ഥാപനമല്ല മൈക്രോസോഫ്റ്റ്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം നിര്‍മിത ബുദ്ധി പ്രോഗ്രാം വികസിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്കന്‍ ഭരണകൂടവുമായി കരാറിലേര്‍പ്പെട്ടതിന് ഗൂഗിളിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. അതേസമയം സൈന്യവുമായി സജീവമായി സഹകരിച്ചുവരുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ആമസോണ്‍.

Content Highlights: Microsoft employees against companys deal with the US military on Hololens