ന്യൂഡല്‍ഹി: ഒരാളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങള്‍ ഒരിക്കലും പരസ്യമാവരുത് എന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്, ഐടി മന്ത്രാലയം സെക്രട്ടറി അജയ് പ്രകാശ് സാവ്‌നി. ട്രായ് ചെയര്‍മാന്‍ റാം സേവക് ശര്‍മയുടെ ആധാര്‍ വെല്ലുവിളിയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ആധാര്‍ നമ്പര്‍ ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ആധാര്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഹാക്ക് ചെയ്യാന്‍ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്ത ആര്‍എസ് ശര്‍മയുടെ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മുതല്‍ വിവിധ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങള്‍ വരെ ട്വിറ്ററിലെ 'ഹാക്കര്‍മാര്‍' പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഒരാള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടുകളിലൊന്നില്‍ ഒരു രൂപ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു.

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങള്‍ ഒരിക്കലും പരസ്യമാവരുതെന്ന് പറഞ്ഞ സാവ്‌നി ഓണ്‍ലൈനില്‍ ഒരാളുടെ പേര് വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാണെങ്കില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ്‌ സെര്‍ച്ച് ചെയ്താല്‍ മാത്രം മതിയെന്നും നിരവധി കാര്യങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ കാണാമെന്നും പറഞ്ഞു. ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകള്‍ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കണമെന്നും സാവ്‌നി പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എത്തിക്കല്‍ ഹാക്കര്‍മാരായ എല്ലിയോട്ട് അല്‍ഡേഴ്‌സണ്‍, കരണ്‍ സായിനി, പുഷ്‌പേന്ദ്ര സിങ് തുടങ്ങിയവര്‍ ശര്‍മയുടെ വിവരങ്ങള്‍ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെക്കുകയുണ്ടായി. ശര്‍മയുടെ അക്കൗണ്ടില്‍ ഒരു രൂപ നിക്ഷേപിച്ചയാള്‍, തന്റെ പക്കല്‍ ശര്‍മയുടെ വിവിധ ബാങ്കുകളിലെ അക്കൗണ്ടുകളുടെ വിവരങ്ങള്‍ കയ്യിലുണ്ടെന്നും അവകാശപ്പെട്ടു.

ആര്‍എസ് ശര്‍മയുടെ വെല്ലുവിളിയെ തുടര്‍ന്ന് പുറത്തുവന്ന വിവരങ്ങള്‍ ആധാറില്‍ നിന്നും ഹാക്ക് ചെയ്‌തെടുത്തവയല്ലെന്നാണ് യൂണീക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷന്‍ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ പറയുന്നത്. നിലവില്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ഹാക്കര്‍മാര്‍ ചമഞ്ഞെത്തിയവര്‍ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുള്ളതെന്നും യുഐഡിഎഐ പറയുന്നു.

Content Highlights: MeitY secretary says banking details shouldn’t come out