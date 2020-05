രാജ്യത്ത് കോവിഡ്-19 കേസുകള്‍ വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ മൂന്നാം ഘട്ട ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല്‍ ഇത്തവണ ഇലക്ട്രോണിക് ഉല്‍പ്പന്ന ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ആശ്വസിക്കാം. മൂന്നാം ഘട്ട ലോക്ക്ഡൗണ്‍ സമയത്ത് ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള്‍ക്ക് അവശ്യേതര വസ്തുക്കള്‍ വില്‍ക്കാന്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അനുമതി നല്‍കി. അതായത് പുതിയ സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണുകള്‍, ലാപ്ടോപ്പുകള്‍, മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇനങ്ങള്‍ എന്നിവ വാങ്ങാന്‍ കഴിയും. എന്നാല്‍ ചില വ്യവസ്ഥകള്‍ ഇതിന് ബാധകമാണ്

ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച്, ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള്‍ വഴിയുള്ള അവശ്യേതര വസ്തുക്കളുടെ വില്‍പന കോവിഡ്-19 കേസുകള്‍ നിലവിലില്ലാത്തതോ വിരളമോ ആയ പ്രദേശങ്ങളില്‍ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ.

ഓറഞ്ച്, ഗ്രീന്‍ വിഭാഗങ്ങളില്‍ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്‍ മാത്രമേ ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള്‍ക്ക് അവശ്യേതര ഉള്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ എത്തിക്കാന്‍ കഴിയൂ എന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ പറയുന്നു. റെഡ്‌സോണുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും ബാധകമാണ്, അതിനര്‍ത്ഥം റെഡ്‌സോണിന് കീഴിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഈ ഇളവുകളുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കില്ല.

എല്ലാ മേഖലകളിലും തപാല്‍, കൊറിയര്‍ സേവനങ്ങള്‍ സജീവമാകും. അവശ്യേതര വസ്തുക്കള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അനുവദിക്കുന്നതോടെ, പുതിയ ഫോണോ ലാപ്ടോപ്പോ ഷോപ്പിംഗ് നടത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അതിന് സാധിക്കും.

നേരത്തെ ഏപ്രിലില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള്‍ വഴി അവശ്യവസ്തുക്കള്‍ വിതരണം ചെയ്യാന്‍ അനുവദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അവശ്യമല്ലാത്ത വസ്തുക്കളുടെ വിതരണത്തിനുള്ള നിരോധനം തുടരുകയാണുണ്ടായത്. ഇതേതുടര്‍ന്ന്, ആമസോണും ഫ്‌ലിപ്കാര്‍ട്ടും ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ഇ-കൊമേഴ്‌സ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണുകള്‍, ലാപ്ടോപ്പുകള്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ വില്‍പ്പന നിര്‍ത്തി.

തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രദേശിങ്ങളില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ക്ക് ഇളവ് നല്‍കുമ്പോള്‍ കമ്പനികള്‍ പുതിയ സ്മാര്‍ട്‌ഫോണുകള്‍ പുറത്തിറക്കിയേക്കും. ഷാവോമി, റിയല്‍മി ഉള്‍പ്പടെയുള്ള സ്മാര്‍ട്‌ഫോണ്‍ ബ്രാന്റുകള്‍ പുതിയ ഫോണുകള്‍ പുറത്തിറക്കുന്നതിന് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഇളവുകള്‍ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു.

അതേസമയം ഇളവുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പൂര്‍ണതോതിലുള്ള വിതരണ പ്രക്രിയകള്‍ പഴയപടിയാവാന്‍ ഇനിയും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും.

Content Highlights: Lockdown extended to may 17 smartphone sale ecommerce services non essential goods